El Parlamento Europeo da el primer paso para reconocer a las policías como profesión de riesgo con abstención del PSOE

La Eurocámara ha aprobado una enmienda que reconoce la exposición "estructural y permanente" de los agentes a situaciones de violencia, abriendo la puerta a que policías, guardias civiles y otros cuerpos de seguridad sean considerados profesión de riesgo en toda la Unión Europea. La iniciativa ha salido adelante en el marco de una resolución sobre la reducción de la mortalidad laboral impulsada por el Partido Popular Europeo.

El texto introduce un cambio relevante al identificar de forma expresa a los "funcionarios que desempeñan funciones policiales y de salvamento de emergencias" como colectivos sometidos a riesgos graves derivados de actos de violencia deliberada, una consideración que hasta ahora no figuraba de forma tan explícita en el debate comunitario.

Apoyo del PP y abstención del PSOE en la Eurocámara

La votación ha dejado un marcado contraste entre las posiciones de los distintos grupos españoles en el Parlamento Europeo. Vox ha respaldado la enmienda, mientras que los eurodiputados del PSOE han optado por la abstención, evitando apoyar directamente el reconocimiento de estos cuerpos como profesión de riesgo, aunque sí han votado a favor del texto global de la resolución.

La maniobra del bloque conservador, que forzó una votación nominal para dejar constancia pública del sentido del voto de cada eurodiputado, ha puesto el foco en la división política sobre una cuestión que las asociaciones policiales llevan años reclamando. Desde el Partido Popular Europeo se interpreta este paso como un avance hacia una futura equiparación laboral que podría incluir mejoras en jubilación, compensaciones y condiciones específicas para los agentes que trabajan en primera línea de seguridad.

Un reconocimiento europeo que cambia el marco laboral

El Parlamento Europeo reconoce en su resolución el incremento de ataques contra las fuerzas de seguridad y la existencia de un riesgo constante en el desempeño de sus funciones. El texto subraya que estos profesionales se enfrentan de manera habitual a situaciones de violencia que pueden derivar en lesiones graves o incluso la muerte.

Este reconocimiento abre la puerta a que la Unión Europea avance hacia un marco común de protección reforzada para cuerpos policiales y servicios de emergencia, un debate que ya se encuentra en distintas fases legislativas en varios Estados miembros.

Contraste político con la situación en España

El paso dado en Estrasburgo contrasta con la situación en España, donde las iniciativas para reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo han encontrado un bloqueo sistemático en el Congreso de los Diputados.

Según denuncian desde la oposición, la Mesa de la Cámara ha llegado a acumular hasta 86 vetos o prórrogas sucesivas a este tipo de propuestas, impidiendo su debate en el Pleno mediante la conocida como "técnica del congelador", un mecanismo que ha sido criticado incluso por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el PP ha conseguido llevar el debate al ámbito europeo, donde considera que se está produciendo un avance significativo en el reconocimiento institucional del riesgo que asumen estos profesionales en su trabajo diario.

Las asociaciones policiales llevan años reclamando esta equiparación, argumentando que el nivel de exposición al peligro en su labor diaria justifica plenamente este estatus. El voto de este jueves en la Eurocámara añade un nuevo impulso político a esa reivindicación, que ahora se traslada con más fuerza al debate europeo.