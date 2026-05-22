El PP estudia querellarse contra Zapatero por mentir en el Senado y citar a sus hijas

Después de dar un margen para que el país digiera la imputación de uno de sus presidentes, José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Popular ha pasado a la ofensiva. Tras citar a su secretaria, María Gertrudis, y al exministro José Luis Escrivá, ahora gobernador de España, estudian presentar querellarse y citar a sus hijas.

Fuentes del partido trasladan que podrían denunciarle por falso testimonio, ya que mintió en la Cámara Alta. La decisión la tomarán después del 2 de junio, una vez comparezca el expresidente en la Audiencia Nacional, "para no interferir en el proceso judicial". "Zapatero mintió claramente", criticó la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que dijo que "analizan jurídicamente" cómo proceder.

El partido estudia al detalle las declaraciones del expresidente en el Senado, donde dijo no haber tenido ningún papel en el rescate de Plus Ultra, tener relación con Julio Martínez o saber qué es un móvil prepago, entre otras muchas afirmaciones. Todo ello está siendo analizado de forma pormenorizada para armar una posible querella.

El PP esperará también al 2 de junio para decidir la la fecha de las futuras citaciones anunciadas, que todavía no se ha fijado, y anunciar quizá que incluye en el listado de comparecientes a las hijas de Zapatero, que podrían ser también imputadas en breve. A la espera de futuros acontecimientos judiciales, como la publicación del sumario, la formación de Feijóo irá tomando decisiones.

"No descartamos absoluta nada", dijo la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, al ser preguntada por la posibilidad de llamar a ambas a la Cámara Alta. Tampoco descartan citar de nuevo a Zapatero o, incluso, a Pedro Sánchez, que también pasó por la Comisión Koldo del Senado. Esta vez, podría hacerlo por la de la SEPI, en la que declararán Gertrudis y Escrivá.

La formación actúa con cautela, dada la catarata de actuaciones que quedan todavía pendientes, como el sumario sobre Zapatero, el informe policial sobre el patrimonio de Cerdán, el levantamiento del sumario del caso Hidrocarburos o las sentencias sobre Ábalos y Cerdán, que podrían ser condenados.

¿Moción de censura?

En caso de que el exministro de Fomento reciba una condena, el PP podría decidir presentar una moción de censura, incluso si no dan los números. La presión creciente de la opinión pública, y de cargos internos del partido, podría llevarles a dar un golpe de efecto para evidenciar que "hacen todo lo posible para cambiar al Gobierno", como prometió este miércoles Alberto Núñez Feijóo.

Hasta ahora, sin embargo, la línea fijada es que "siguen sin dar los números" y "ganas no nos faltan", pero una condena podría cambiar el escenario, dada la importancia del hecho, equiparable al caso Gürtel que llevó a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, los socios quedarán también retratados, después de estas últimas horas en las que se han visto obligados a rectificar su estrategia.

Algunos partidos de izquierdas no descartan ya que Junts pudiera facilitar la censura de Pedro Sánchez, dado el enfado de Carles Puidemont por no haber podido todavía regresar a España. Revalidar el apoyo, en estas circunstancias, a Pedro Sánchez tendría un coste difícil de asumir en plena competencia, además, con Alianza Catalana.