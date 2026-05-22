La vicepresidenta del PP europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra tras la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

"La UE no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos", manifestó Montserrat.

El rescate a Plus Ultra fue aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), autorizado por la Comisión Europea bajo el marco excepcional de ayudas de Estado durante la pandemia. Según el auto judicial, la presunta trama habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos.

Los sólidos indicios

"La imputación de un expresidente del Gobierno por presunta corrupción vinculada a fondos públicos en el marco de una investigación internacional es un hecho gravísimo que exige una respuesta inmediata de las instituciones europeas", declaró Montserrat, que exige a Bruselas que aclare "si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista".

La dirigente popular también advirtió de la "enorme preocupación" que genera la coincidencia entre el avance de las investigaciones internacionales sobre Plus Ultra y el relevo "fulminante y opaco" de la magistrada de enlace responsable de la cooperación judicial con Francia y Suiza, países desde los que partieron las primeras alertas sobre presuntas estructuras societarias utilizadas para operaciones de blanqueo.

"El Gobierno de Sánchez tiene que explicar si intentó debilitar mecanismos de cooperación judicial internacional precisamente cuando las investigaciones empezaban a estrechar el cerco sobre el entorno político de Zapatero", señaló. "Lo que está en juego no es solo un posible caso de corrupción en España, sino la credibilidad de los mecanismos europeos de control y supervisión de ayudas públicas", zanjó.