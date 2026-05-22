El PP vasco denuncia ante la policía amenazas de muerte a su concejal Carlos García

El PP vasco ha acudido este viernes a la Comisaría de la Ertzaintza en Deusto, Bilbao, para interponer una denuncia por las amenazas de muerte que ha recibido su concejal en Durango, Carlos García, al que escribieron varios mensajes en X deseándole la muerte y pidiendo a ETA que lo matara. Junto a él han acudido el líder del partido en la región, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández.

García hizo públicas las amenazas en su cuenta oficial de X, para dejar constancia ante la policía. "A mí no me calla ningún miserable cobarde", escribió, defendiendo a sus compañeros asesinados, a los que los autores de los mensajes utilizaban para pedir que acabe como ellos.

A mi no me calla ningún miserable cobarde, pero esta vez además de amenazarme de muerte ofende la memoria de mi compañero Pedrosa, edil de Durango asesinado por ETA y de Dámaso Sánchez, joyero de Durango asesinado por no pagar el impuesto revolucionario, y eso si que no lo voy… pic.twitter.com/G3oLaQFL14 — Carlos García (@carlosdavidgf) May 20, 2026

"A la saña contra mí utilizada en redes sociales se suma el desearme el mismo destino que mis compañeros que, por desgracia, sí han sido asesinados", ha declarado García ante los medios tras interponer la denuncia. "No podemos permitir que este germen de odio prenda, es intolerable que esto ocurra", ha dicho, defendiendo la necesidad de que "estas amenazas no sean impunes".

El concejal del PP ha explicado que ya había interpuesto antes otras denuncias por rayarle el coche, pincharle las ruedas y por pintadas amenazantes por "pensar diferente" a quienes han proferido las amenazas. Ha advertido, además, que este tipo de declaraciones en redes "dejan rastro" y "vamos a ir hasta el final".

García ha relatado que las amenazas en X se sucedieron durante toda la noche, que el autor dio detalles sobre sus movimientos personales y parecía conocer la zona, de ahí que le hayan dado todavía mayor credibilidad. "Se ha producido un delito de amenazas y un delito de odio", ha dicho.

De Andrés ha asegurado ante los medios que "no es un caso aislado" y, por desgracia, hay quienes tienen miedo a denunciarlo. "Hay una intimidación constante en el País Vasco para coartar la libertad de expresión", ha criticado, recordando que Bildu, que no condena este tipo de actos, "es ya una fuerza mayoritaria". Ha insistido, además, en su alianza con el PSE y el PNV.