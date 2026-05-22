El PSOE impulsa una reforma para amordazar a la oposición en el Congreso

El PSOE quiere endurecer el control dentro del Congreso y ha registrado una reforma del Reglamento de la Cámara con la que pretende castigar con multas de hasta 2.000 euros, expulsiones e incluso suspensiones temporales a los diputados que protagonizan escenas de tensión en el hemiciclo.

Los socialistas justifican la iniciativa alegando un supuesto "deterioro progresivo" de las formas parlamentarias y señalan directamente al episodio de enfrentamiento protagonizado por el diputados de Vox, José María Sánchez tras encararse con el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis en la tribuna. Mencionan este incidente como ejemplo de una actitud que consideran incompatible con el funcionamiento de la Cámara.

La reforma plantea modificar el artículo 101 del Reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado cuando se produzcan "actos de violencia o intimidación grave" contra los órganos de gobierno del Congreso o contra trabajadores de la Cámara, incluidos letrados y ujieres. La medida afectaría tanto a incidentes ocurridos durante las sesiones parlamentarias como fuera de ellas dentro del recinto del Congreso.

Desde el PSOE defienden que el objetivo es "proteger la integridad institucional" del Congreso y blindar la autoridad de la Presidencia y de la Mesa. Además, los socialistas quieren endurecer las sanciones previstas en el artículo 104. Hasta ahora, los diputados podían ser expulsados del hemiciclo tras tres llamadas al orden, pero el PSOE considera que esa medida "no siempre resulta suficiente". Por ello, propone imponer multas de entre 1.000 y 2.000 euros a los diputados que se nieguen a acatar las órdenes de la Presidencia, en función del grado de resistencia mostrado ante sus requerimientos.

La iniciativa impulsada por los socialistas abre un nuevo frente político en el Congreso y amenaza con disparar aún más la tensión parlamentaria. PP y Vox acusan al PSOE de intentar "amordazar" a la oposición y convertir la Cámara Baja en un espacio cada vez más controlado, denunciando además un uso partidista de las instituciones por parte del Gobierno.