"Está todo podrido": la calle estalla tras la imputación de Zapatero y apunta ya contra Sánchez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama le haya imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.
La investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y a la supuesta influencia que habría ejercido Zapatero para impulsar la operación. La causa también pone el foco en presuntas conexiones empresariales y pagos vinculados al entorno del expresidente socialista.
Desde Libertad Digital hemos salido a la calle para conocer qué opinan los ciudadanos sobre esta imputación y si consideran que los casos de corrupción están pasando factura al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
"Que vaya al colegio si es culpable"
Uno de los entrevistados se mostraba especialmente duro con el expresidente socialista y vinculaba directamente el caso con otros escándalos que han salpicado al entorno del Gobierno. "Que vaya al colegio también, que en el colegio le viene bien hacer ahí unos cursos de reciclaje, que se vaya con Ábalos y con el otro", afirmaba en tono irónico, utilizando "colegio" como referencia a la cárcel y aludiendo al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García.
El ciudadano insistía en que, "si es culpable, para delante" y aseguraba que el problema del Ejecutivo no es solo el caso Zapatero, sino la acumulación de escándalos alrededor del Gobierno.
"Pedro Sánchez está perdiendo credibilidad, no es que lo piense, es que lo es", sostiene. A su juicio, el presidente "no ha sabido cortar por lo sano" y la situación "va para delante". También rechaza el argumento del "lawfare" utilizado desde el entorno socialista para desacreditar las investigaciones judiciales.
En una línea similar se pronuncia otro de los entrevistados, que cree que la imputación "había tardado mucho en llegar" y apunta a que "habrá todos los casos de corrupción que quieran sacar y alguno más".
Sobre el impacto electoral de estos escándalos, admite que no sabe "cómo se las arregla para librarse de todo" Pedro Sánchez, aunque considera que la situación política está cada vez "más complicada".
Una desconfianza creciente en la política
Otra ciudadana entrevistada asegura haber votado históricamente a la izquierda, pero reconoce sentirse profundamente decepcionada con el actual Gobierno. "He votado a la izquierda, pero lo que no puede ser es que este Gobierno haga ver que todo es mentira", lamenta. Aunque admite que "la derecha también ha robado", cree que la situación actual está deteriorando seriamente la imagen de España.
"Hombre, yo creo que sí está dañando la imagen internacional", afirma, mientras critica también la situación sanitaria y la gestión política de los últimos años.
La pérdida de confianza en la clase política es otro de los elementos que más se repite entre los encuestados. Uno de ellos lo resume así: "El problema que tenemos en España son los políticos y la política". Aun así, defiende la importancia de acudir a votar pese al desencanto: "Si no votas, luego no puedes reclamar. Aunque no te guste uno, vota a otro".
"Si lo ha hecho, tiene que pagarlo"
Algunos ciudadanos prefieren esperar a que avance la investigación judicial antes de señalar directamente al expresidente. "Si es verdad lo que dice el juzgado, lógicamente tiene que pagarlo como todo el mundo", explica uno de los entrevistados, aunque también cree que alrededor del caso "hay mucho politiqueo y muchos intereses políticos".
Este ciudadano considera que el desarrollo judicial será clave para medir el impacto político sobre Sánchez: "No es lo mismo que entre en prisión a que no entre. La Justicia en España es muy lenta".
Otra mujer entrevistada reconoce que la noticia le produce "mucha pena" porque siempre había considerado a Zapatero "un hombre muy recto". Sin embargo, admite que, si se confirman los hechos, la corrupción está dañando seriamente la imagen del país. "Claro que perjudica la imagen internacional de España", afirma. "Con todo el dinero que ganan, ¿por qué tienen que meter las manos donde no se puede?", se pregunta indignada.