"Está todo podrido": la calle estalla tras la imputación de Zapatero y apunta ya contra Sánchez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama le haya imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y a la supuesta influencia que habría ejercido Zapatero para impulsar la operación. La causa también pone el foco en presuntas conexiones empresariales y pagos vinculados al entorno del expresidente socialista.

Desde Libertad Digital hemos salido a la calle para conocer qué opinan los ciudadanos sobre esta imputación y si consideran que los casos de corrupción están pasando factura al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Que vaya al colegio si es culpable"

Uno de los entrevistados se mostraba especialmente duro con el expresidente socialista y vinculaba directamente el caso con otros escándalos que han salpicado al entorno del Gobierno. "Que vaya al colegio también, que en el colegio le viene bien hacer ahí unos cursos de reciclaje, que se vaya con Ábalos y con el otro", afirmaba en tono irónico, utilizando "colegio" como referencia a la cárcel y aludiendo al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García.

El ciudadano insistía en que, "si es culpable, para delante" y aseguraba que el problema del Ejecutivo no es solo el caso Zapatero, sino la acumulación de escándalos alrededor del Gobierno.

"Pedro Sánchez está perdiendo credibilidad, no es que lo piense, es que lo es", sostiene. A su juicio, el presidente "no ha sabido cortar por lo sano" y la situación "va para delante". También rechaza el argumento del "lawfare" utilizado desde el entorno socialista para desacreditar las investigaciones judiciales.

En una línea similar se pronuncia otro de los entrevistados, que cree que la imputación "había tardado mucho en llegar" y apunta a que "habrá todos los casos de corrupción que quieran sacar y alguno más".

Sobre el impacto electoral de estos escándalos, admite que no sabe "cómo se las arregla para librarse de todo" Pedro Sánchez, aunque considera que la situación política está cada vez "más complicada".

Una desconfianza creciente en la política

Otra ciudadana entrevistada asegura haber votado históricamente a la izquierda, pero reconoce sentirse profundamente decepcionada con el actual Gobierno. "He votado a la izquierda, pero lo que no puede ser es que este Gobierno haga ver que todo es mentira", lamenta. Aunque admite que "la derecha también ha robado", cree que la situación actual está deteriorando seriamente la imagen de España.

"Hombre, yo creo que sí está dañando la imagen internacional", afirma, mientras critica también la situación sanitaria y la gestión política de los últimos años.

La pérdida de confianza en la clase política es otro de los elementos que más se repite entre los encuestados. Uno de ellos lo resume así: "El problema que tenemos en España son los políticos y la política". Aun así, defiende la importancia de acudir a votar pese al desencanto: "Si no votas, luego no puedes reclamar. Aunque no te guste uno, vota a otro".

"Si lo ha hecho, tiene que pagarlo"

Algunos ciudadanos prefieren esperar a que avance la investigación judicial antes de señalar directamente al expresidente. "Si es verdad lo que dice el juzgado, lógicamente tiene que pagarlo como todo el mundo", explica uno de los entrevistados, aunque también cree que alrededor del caso "hay mucho politiqueo y muchos intereses políticos".

Este ciudadano considera que el desarrollo judicial será clave para medir el impacto político sobre Sánchez: "No es lo mismo que entre en prisión a que no entre. La Justicia en España es muy lenta".

Otra mujer entrevistada reconoce que la noticia le produce "mucha pena" porque siempre había considerado a Zapatero "un hombre muy recto". Sin embargo, admite que, si se confirman los hechos, la corrupción está dañando seriamente la imagen del país. "Claro que perjudica la imagen internacional de España", afirma. "Con todo el dinero que ganan, ¿por qué tienen que meter las manos donde no se puede?", se pregunta indignada.