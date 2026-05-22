Braguillas de cejuda silueta

Era Zapatero el trinque, el entresijo, y la jerigonza. Era lo que era y lo que siempre fue. Era el asno y el ronzal, la novia y el muerto en boda y sepelio, y era hasta al agua bautismal que manaba, muy al fondo, allá donde las bolsas con billetes, en la cueva de Ali Babá de Ferraz. Era Zapatero el hortera obstinado, el donnadie con orondas ambiciones, y el nuevo rico con mansión en Las Rozas, jardín, piscina, y casa de invitados, por si los Julios. El traidorzuelo y el narciso. El tonto con ínfulas y la impunidad sin ínfulas. Era Zapatero el chollo y la cholla; que ahora sabemos que era cabeza y cabezón, paseante descuidado del cuarto oscuro de los rufianes, agente espacial y especial, fantasma mitinero de exabrupto y muequita para el telediario, y condición sine qua non de casi todo en el PSOE postfelipista.

Era Zapatero presidente, por accidente, maldito día de tristísimo recuerdo. Era un error, un fraude, y un problema para cada solución. Era Zapatero el espejo valleinclanesco de una derecha cobardona y torpísima, que se dejó vencer en una noche por el sanchismo antes incluso de que naciera un tal Sánchez. Era Zapatero la madre de todas las cloacas, desde el Perpiñán de Carod hasta la Santa Cruz de Delcy y los de Puebla. Era el nexo y el sexo, el coito institucional del sobreteo, el tardochavismo, y el koldismo. Era Zapatero el huevo, el huevazo, el huevón, del que emergió Pedro Sánchez con sus siete cabezas con cartera ministerial, Falcon, y sobrina de oficio. Que era el sanchismo lo mismo que el zapaterismo, pero después de la revolución industrial de lo criminal, y la división del trabajo entre La Famiglia, y la producción en masa de mordidas y mordiditas.

Era una obra inconclusa –y no lo sabíamos–, entre el sainete y el vodevil, empeñada en venderse como auto sacramental, laicista, por supuesto. Era el amigo de todos nuestros enemigos y el enemigo de todos nuestros amigos. El despistado, el desquiciante, el desairado, el petulante, el más cursi del jardín de amapolas, y el mejor representante del tonto con balcones a la calle que acuñó allá en los 90 Antonio Burgos. Así era y es: con enormes balcones delanteros a la calle Ferraz, en Madrid, y traseros a la Plaza de la Revolución, en La Habana.

Era José Luis, como Ábalos, y como Perales, con los gustos exquisitos del primero, pero sin el amor al cante libre del segundo, que fue mudo sarcófago hasta el final, cuando se encendió de pronto la luz y lo cazaron entre sombras, sin cobertura, haciendo amigos para siempre en El Pardo. Era en todo Zapatero de extrañas lealtades y peligrosas amistades.

No era de pico fino, pero supo hacerse, al cabo de los años y los dólares, a horterísimas costumbres, que como Curro se fue el Caribe, pero ya nunca volvió. Y era el tragacuras de logia y mandil, y el mesías New Age de la extrema izquierda posmoderna: sonrisita y garrotazo, y siempre un lema algodonoso e infantiloide en la boca, que cabe en una taza de desayuno, o en las letras chinas de la espalda de una influencer.

Era Zapatero el expresidente más incómodo, por metomentodo y fisgón, por perejil de todas las salsas contaminadas, y por su afición al análisis irrelevante. Era el braguillas de cejuda silueta, el adulador más coñazo de todo lo siniestro y, en la intimidad de la sentina, el bravucón con voz de secundario de Disney en doblaje latinoamericano. Era Zapatero la cara oculta del sanchismo irradiador, el desfigurado rostro de la injusticia social y, en fin, el gran tahúr de relaciones institucionales del cártel socialista.

Era Zapatero, desde el día uno, sospechoso de cualquiera cosa, como corresponde a quien ostenta el milagro natal de ser leonés habiendo nacido en Valladolid. Era para los españoles sonrisita figamustia, pellizquito de monja, e inyección letal de odio. Era, fue, y es, origen, avalista, reinventor, y ya sabremos si comisionista, de la España de las 17 Españas que el sanchismo ha convertido en la más pornográfica asimetría de derechos y libertades.

Era corderito de anuncio de suavizante con Otegui y con cualquier pistolero, e hiena con el mal de las vacas locas frente a cualquier español de bien; era, en eso también, la pretemporada del sanchismo. Era observador de nubes cegato, citador de poemas sin lectura conocida, conferenciante de naderías y consignas prepago, y era, en suma, golpe sobre golpe de un Estado al que tanto él como su simbionte sanchista vinieron a parasitar, para repartírselo a trozos entre los de la banda, mientras nos daban la turra con la alegría de Benedetti, cuatro disparates de Judith Butler, su botella de vino, y sus gatos, y el vergonzante "esto lo paramos entre todos".

Era.