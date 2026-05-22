¿Cuán peligroso puede ser un enanito?

Este jueves, en el Ateneo, un ministro del Gobierno del Reino de España aplaudió a un exvicepresidente que decretó la defunción del "pacto del 78" y reclamó "una república plurinacional" ante una analista política –sea lo que sea eso– que se presentaba como abogada sin serlo y que por ello fue denunciada por un letrado leonés, y ante el hijo de un sindicalista que preside una organización que fundó su propio padre. Nihil novum sub sole… de TVE, quiere decirse: poco antes, en el frenopático de Cintora, una especie de montonero provecto y desquiciado calificaba como "golpe de Estado" la imputación de Zapatero por liderar "una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias". Pues claro. No está bien escupir en el plato del que se come.

Cualquier tiempo pasado, etcétera: cuatro oompa-loompas de Pedro Sánchez reclamaron en la calle Prado una versión de cartón piedra de aquella fatal "república para los republicanos" que, hace cosa de un siglo, ideó Manuel Azaña, sectario como nadie, mas culto como pocos, en el mismo escenario. La convención de enanitos políticos y mediáticos del yerno de Sabiniano dio poco de sí, lamentablemente. Repitieron estribillos progresoides con más huellas que una comisaría. Diosdado Óscar Puente no halló "una gran diferencia entre la derecha y la extrema derecha" e instó a las fuerzas de izquierda a la "colaboración inteligente", o sea, al Frente Popular. El Ana Rosa de Canal Red, Pablo Iglesias, exigió al Ejecutivo que "convoque un referéndum consultivo" para que un país en el que, según Opina 360 –la casa demoscópica de Iván Redondo–, el 52% de sus ciudadanos apoya la monarquía parlamentaria actual, se convierta en una "república plurinacional". Don Facuo, Rubén Sánchez, demandó compromiso antifascista a los periodistas. Y Sarah Santaolalla, amazona histriónica con nostalgia de cabestrillo, lamentó que "nos están robando la vida y la democracia". Ella, quien sólo desde el 23 de mayo al 29 de agosto de 2025 se embolsó 18.500 lereles brutos por sus intervenciones en la tele pública. Maldita precariedad.

El no tan novísimo póker constituyente de la Docta Casa que preside un Renfield de Zapatero me despierta, a la vez, ternura y alarma. Una ternura efímera y macabra, similar a la que sentí en la escena final de la última versión de It, cuando Pennywise pasa de ser una araña gigante a una flema insignificante en el momento previo a que los protagonistas se lo ventilen. Qué va a decir esta gente, a ver. A cuántos van a llegar, allende su furibunda minoría. Por otro lado, conviene no descuidar la espalda ni infravalorar sus soflamas: los oompa-loompas van en serio, les secunda el poder –cuando no son el poder– y tienen los instrumentos para ajusticiar a un Estado tuberculoso, pero aún vivo, y a una nación que todavía se resiste a morir. Es irrelevante que carezcan del apoyo de la mayoría social: recordemos que el Palacio de Invierno no fue tomado por masa alguna, y que el infierno comunista nació con la sencilla apariencia de un cambio de guardia.