Una conversación captada por la UDEF en la investigación del caso Zapatero ha vuelto la mirada, una vez más, hacia el PSOE canario de Ángel Víctor Torres. Y es que una de las figuras clave es el hijo de un senador canario, Manuel Fajardo, de más que conocida amistad del actual ministro y antes presidente canario.

La UDEF señala en su investigación que "el 28.04.2020 Rodolfo Reyes [accionista de Plus Ultra por aquellas fechas] expresa a Julio Martínez Sola [responsable de la aerolínea en aquel momento] haber conseguido acceso a Zapatero y le requiere a Sola para que llame a Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela". Fajardo es el hijo del senador socialista amigo de Torres.

"Rodolfo Reyes [contesta]: 'Acaba de hacerse el puente con Zapatero'. Y Julio Martínez Sola sigue la conversación: 'Aunque sea pagando un poquitín'". En otros momentos del informe no se duda en destacar la palabra "mordida".

"Rodolfo Reyes: 'Manuel es la pieza de Zapatero en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils [antiguo viceministro chavista]'". Y "El 29.04.2020 Julio Martínez Sola escribe a Manuel Fajardo: 'Buenos días, Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez. VP Plus Ultra Líneas Aéreas'". Luego, Julio Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de que ha contactado con Fajardo y, más tarde, le dice que acaba de hablar con Fajardo y que Zapatero le va a llamar (Julio Martínez Sola: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero").

Para colmo, y como recoge el auto judicial, "el 30.04.2020 Julio Martínez Sola dice a Rodolfo Reyes que tiene que hablar con Fajardo y, a continuación, con el propio Rodolfo, al que llama sin obtener respuesta inicialmente (Julio Martínez Sola: 'Llamaré al Fajardo y te cuento. Cuando puedas'). Luego, Rodolfo Reyes manifiesta a Ramón Gordils que Julio Martínez Sola habló 11 minutos con Zapatero y requiere a Gordils para que le pregunte a Zapatero. Rodolfo Reyes: 'Julio habló con ZP. 11 min. Le explico todo (...) Luego, cuando tú puedas, le preguntas'. Ramón Gordils: 'Tranquilo... Ya nos

enteraremos'". Así finaliza ese extracto de las conversaciones capturadas por la UDEF que apuntan al PSOE canario de Torres.

Lo cierto es que Manuel Fajardo ha sido señalado en la investigación judicial de la Audiencia Nacional como una pieza de enlace decisiva para la trama. De hecho, se le denomina como 'el hombre de Zapatero'.

Manuel Fajardo es abogado e hijo de un conocido político español que ejerce como senador del PSOE por Lanzarote. Y los investigadores lo sitúan como pieza clave del 'equipo' o la estructura intermedia que conectaba a los directivos de Plus Ultra con el expresidente del Gobierno español. Los mensajes intervenidos reiteran que Fajardo aparece como 'el hombre de Zapatero' o 'la pieza de ZP en Venezuela'. Los mensajes, de hecho, detallan cómo los directivos de la aerolínea se coordinaban con Fajardo para recibir instrucciones o llamadas directas de Rodríguez Zapatero con el fin de avanzar en las operaciones.

Y todo ello en una investigación judicial que apunta a que la red utilizaba presuntamente contratos de asesoría y consultoría ficticios para canalizar fondos y pagos.