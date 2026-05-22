María Jesús Jimeno: "Aragón ha llegado a casi cuatro millones de turistas" y se prepara para un eclipse histórico

La directora de Turismo de Aragón, María Jesús Jimeno, ha explicado en Es la Mañana de Federico de esRadio el éxito del proyecto "Aragón con Alma" , que pone en valor "todo el patrimonio vinculado con la parte religiosa, espiritual, templos, caminos, fiestas tradicionales". "Hemos visto cómo el impacto de todos esos visitantes que recibimos supera los 187 millones de euros en Aragón", ha afirmado. "Realmente estamos hablando de un dato objetivo que nos lo avala", ha añadido. Ha destacado que es "un modelo de turismo que se adapta a las necesidades actuales de los turistas": "Ahora buscamos ya no solamente contemplar una iglesia, un templo, sino vivir algo dentro de ese templo, tener una experiencia".
Preguntada por el auge del turismo religioso, ha señalado que "lo más importante ha sido el propio compromiso de las personas que participan en esas procesiones". "Ese compromiso y ese valor que se les da al territorio es lo que les ha hecho fuertes para poder poco a poco ir evolucionando", ha asegurado.
Calidad frente a masificación
Sobre el modelo turístico, Jimeno ha defendido la apuesta por la calidad frente a la cantidad. "Por supuesto, es la línea que tenemos que seguir y cada vez más", ha afirmado. Ha revelado que "Aragón estos dos últimos años hemos crecido y hemos llegado casi a los cuatro millones de turistas según las estadísticas del INE". Ha añadido que "si esas cifras las medimos con otro tipo de datos, en este caso telco, estamos hablando de casi siete millones que realmente hemos recibido en Aragón durante estos últimos años". "Tenemos que trabajar para no pasar ese punto de masificación, porque entonces ya echábamos abajo el valor que verdaderamente tenemos", ha concluido.
El eclipse: entre 80.000 y 150.000 personas en Teruel
La directora ha dedicado buena parte de la entrevista a explicar la organización del eclipse, un evento que ha calificado como "histórico". "Nosotros en Aragón lo que tenemos muy claro es que lo que tenemos que conseguir es que todas esas personas que vengan a vivir una experiencia extraordinaria", ha afirmado.
Ha detallado que "hemos organizado siete puntos de observación oficiales" y que "ya está abierta la posibilidad de reservar". Sobre las previsiones de visitantes, ha señalado: "Hemos barajado un escenario entre 80 y 150.000 personas". "Efectivamente, es doblar de repente la población", ha reconocido. Ha admitido que "no alcanzamos la capacidad de alojamiento", de ahí "que sea muy importante la gestión de flujos en ese momento".
Inteligencia artificial y "Zaragoza Florece"
Jimeno ha desvelado que han puesto en marcha "el sistema de inteligencia turística de Aragón, un sistema pionero" para gestionar el turismo. Finalmente, ha invitado a visitar "Zaragoza Florece" , la sexta edición del evento en el Parque Grande. "Poquito a poco está cogiendo una fuerza tremenda", ha señalado.