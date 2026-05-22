Zapatero acorralado: del rescate de Plus Ultra al dinero del hambre venezolana

Ser socialista, nos dijo Zapatero, era no tener mucho y querer para los demás. Una ética austera, casi franciscana: repartir, proteger al débil, desconfiar del poderoso y hacer justicia… Lo que no nos aclaró es que 'los demás' iban a ser sus hijas, los hermanos, las mujeres, los asesores y los cuñados de toda la red. Pero la historia se repite, y en la práctica el socialismo termina siendo lo de siempre: la administración moral del privilegio, no su renuncia. El socialista que accede al poder no quiere abolir la casta; quiere sustituirla. Ocupar sus despachos, heredar sus contactos y repartir carnés de virtud mientras toda clase de enchufados, asesores y comisionistas orbitan alrededor del Estado como moscas alrededor del estiércol.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra no es solo un escándalo judicial: representa la caída de un ídolo, una puesta a prueba de la fe en el partido. Según el auto, el expresidente habría presionado para favorecer el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros públicos y habría actuado como vértice de una estructura de tráfico de influencias. La instrucción apunta incluso a movimientos internacionales de dinero y cuenta con documentación remitida por Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Todo deberá probarse, por supuesto. Pero las informaciones comienzan a ver la luz a cuentagotas, y las consecuencias no se hacen esperar.

Lo más grave no es la trama de Plus Ultra en sí, sino el hilo del que tira: según la investigación, esa estructura rozaría el dinero podrido del chavismo. El dinero de PDVSA. El dinero del CLAP, el programa que debía alimentar a los venezolanos más pobres y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describe como una maquinaria de sobornos, sobreprecios y enriquecimiento para el círculo de Maduro. Ahí está el verdadero corazón del caso: el expresidente que durante años se vendió como mediador hospitalario en Caracas aparece hoy, presuntamente, en la estela de un régimen que convirtió el hambre en negocio y la comida en herramienta de sumisión.

Zapatero fue el hombre que enseñó a España a desconfiar de Occidente mientras sonreía a sus enemigos. Bajo su pedagogía sentimental, Estados Unidos pasó a ser el villano imperial y China, Venezuela o cualquier régimen antiamericano se convirtieron en interlocutores 'complejos', 'multipolares', 'alternativos'. Nos educaron en la sospecha hacia el poderoso cercano y familiar, y en la indulgencia hacia el tirano exótico. La ironía final es que las pruebas que hoy lo acorralan vienen precisamente de Estados Unidos.

La izquierda cultural mira con más comprensión a Pekín que a Washington, confunde geopolítica con resentimiento y justicia social con envidia organizada. Porque ese es el núcleo: la envidia al que sobresale. La conjura contra los exitosos. El empresario es sospechoso, el rico es culpable, el que prospera debe pedir perdón. Pero cuando el privilegio brota del partido, entonces se llama servicio público. Cuando el dinero circula por la red clientelar adecuada, deja de ser codicia y se convierte en compromiso progresista. El pueblo español lleva demasiado tiempo en la cárcel mental del socialismo: no del deseo noble de proteger al vulnerable, sino de esa pulsión triste que prefiere empobrecer al vecino antes que admirar su mérito y buena fortuna.

Y cuando todo se pudre, porque de la envidia nada puede florecer, aparece el 'y tú más', que no es más que un 'yo también quiero'. Rufián y parte de los que dicen querer reconstruir la izquierda lo han convertido en doctrina parlamentaria: no importa lo que haga mi bando, porque el otro siempre será infinitamente peor. Si aceptamos esa lógica, la alternancia política se vuelve imposible. Ya no hay responsabilidad, solo trincheras identitarias vacías de principios reales. Ya no hay corrupción, solo corrupción comparada. El adversario deja de ser un rival democrático y se convierte en coartada moral permanente.

Mientras tanto, las ratas saltan del barco y los que aún mandan aprietan el paso, decididos a arrasar lo que quede antes de soltar el timón. Los tertulianos que ayer bendecían cada consigna hoy fingen sorpresa. Los fabricantes profesionales de relato, como Javier Ruiz y tantos otros guardianes mediáticos de la versión oficial, empiezan a modular la voz. Los cómplices de Zapatero —políticos, periodistas, empresarios, cortesanos de pasillo— harán lo de siempre: fingir que no sabían nada. España ya conoce el mecanismo: primero lo llaman bulo, luego exageración, después caso aislado y, finalmente, pasado superado.

Pedro Sánchez tampoco sabía nada. No sabía nada de Ábalos. No sabía nada de su mujer. No sabía nada de su hermano. No sabía nada de Zapatero. No sabe nada nunca. Gobierna un país del que, casualmente, desconoce todos los escándalos que lo rodean. Si no es cómplice, es un negligente, y ya no sabe uno qué es peor.

El socialismo no ha fracasado por amar demasiado a los pobres. Ha fracasado por usarlos como excusa para amasar poder y dinero fácil a base de engaños. Y ahora, herido, acorralado y sin coartada, es cuando más peligroso se vuelve. Las bestias no muerden tanto cuando reinan como cuando sienten que el suelo se les abre bajo las patas. Que España tome precauciones: los meses que vienen no van a ser amables con nadie.