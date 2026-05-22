Moncloa arropa a Zapatero y rechaza lecturas "conspirativas" del caso

El nerviosismo empieza a instalarse en La Moncloa a medida que avanzan las horas y se acerca la publicación del sumario elaborado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En el Ejecutivo se ha impuesto la idea de que el caso que salpica al expresidente Zapatero responde más a una operación de desgaste político contra el Gobierno que a hechos acreditados judicialmente.

Sin embargo, las incongruencias en el discurso del Ejecutivo empiezan a hacerse evidentes debido al constante viraje de postura que ha mantenido Moncloa. El mismo Gobierno que califica la investigación de "seria" y evita cuidadosamente hablar de lawfare, sostiene que el procedimiento responde a motivaciones "políticas más que judiciales".

"No existe una sola prueba", resumían fuentes gubernamentales, que insistieron en rechazar las "lecturas conspirativas" y las interpretaciones que, a su juicio, se están construyendo alrededor de la investigación.

El blindaje político de Moncloa es total. En el entorno de Pedro Sánchez sostienen que las explicaciones dadas hasta ahora por Zapatero son "suficientes" y minimizan el alcance de las novedades judiciales conocidas en los últimos días. "¿Qué gran novedad aporta el auto?", se preguntaban en privado recordando que "los inocentes no tienen que demostrar su inocencia".

La estrategia del Gobierno pasa ahora por cerrar filas en torno a la legalidad del rescate concedido a Plus Ultra y tratar de desactivar cualquier sospecha de trato de favor. En las últimas horas, distintos departamentos del Ejecutivo han intensificado el envío de comunicados con el objetivo de defender políticamente la operación y negar irregularidades tanto en la concesión de las ayudas públicas como en los aplazamientos de deuda con la Seguridad Social.

Fuentes del Ministerio que dirigía José Luis Escrivá aseguran que la tramitación de los aplazamientos se realizó "con el máximo rigor" y conforme a la legalidad vigente. Recuerdan además que durante la pandemia más de 137.000 empresas obtuvieron aplazamientos de pagos con la Seguridad Social y subrayan que Plus Ultra fue "una compañía más". El Ejecutivo ha optado por apoyarse en informes técnicos, organismos supervisores y procedimientos administrativos para sostener su defensa y proteger la actuación de la SEPI.

"La derecha nos quiere echar desde el principio", lamentan en Moncloa, donde interpretan la presión creciente como parte de una ofensiva sostenida contra Sánchez coincidiendo con el desgaste de final de curso político.