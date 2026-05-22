Breve relación de las primeras veces de Pedro Sánchez

Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el PSOE baja de 90 diputados en unas elecciones generales. Los 85 escaños conseguidos por Pedro Sánchez en los comicios del 26 de junio de 2016 empeoran en cinco el resultado que él mismo obtuvo en las celebradas un año antes. Por primera vez, el Comité Federal socialista fuerza la dimisión del secretario general ante el temor de un pucherazo organizado por los secuaces de Sánchez. "El golpe de los chusqueros", escribió Raúl del Pozo. Por primera vez, 15 diputados socialistas rompen la disciplina de voto ante una decisión de gran trascendencia política, como es la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, entre ellos Margarita Robles y los siete del PSC. Por primera vez, un candidato socialista es elegido presidente del Gobierno gracias a una moción de censura con los votos de los herederos políticos de la banda ETA.

Por primera vez, un socialista que ha perdido las elecciones negocia con Bildu para ser investido presidente. Por primera vez desde la Guerra Civil, el Gobierno presidido por un socialista tiene ministros comunistas. Uno de ellos, Pablo Iglesias, es vicepresidente segundo. Por primera vez, un presidente socialista da el pésame por la muerte en prisión de un terrorista de ETA. Lo hace en el Senado dirigiéndose compungido al senador Gorka Elejabarrieta. Este dirigente de Bildu "es íntimo de un etarra del atentado contra Madina —Eduardo— y participó en su homenaje", informó Ángeles Escrivá. Por primera vez, un dirigente del Partido Socialista de Euskadi celebra la cena de Nochebuena con Arnaldo Otegi. "La foto de Idoia Mendia, junto al abertzale, representa la frontera moral que nunca se puede cruzar", afirma José María Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, al tiempo que comunica su baja del PSOE.

Por primera vez, el Gobierno de España exhuma los restos mortales de un difunto y hace de su traslado un espectáculo televisivo con ánimo de revancha. Por primera vez, un presidente del Gobierno revive la Guerra Civil exhibiéndose delante de huesos humanos y cráneos de españoles enterrados en el Valle de los Caídos. Por primera vez, en un discurso de investidura, el candidato amenaza con levantar muros entre españoles. Por primera vez, un presidente del Gobierno y su ministro de Justicia atacan directamente a los jueces. "Hay algunos jueces que están haciendo política, y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España... especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas". Por primera vez, un secretario de Organización del PSOE negocia con un prófugo de la justicia el voto a la investidura del candidato socialista. Por primera vez, un Gobierno amnistía a unos condenados por sedición a cambio de estabilidad parlamentaria. Por primera vez, un secretario general de la UGT visita a un prófugo para pedirle que apoye la reforma de una ley laboral.

Por primera vez, un presidente del Gobierno se toma cinco días de reflexión y escribe a la ciudadanía para decirle que "soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también". Por primera vez, se juzgará a la mujer de un presidente del Gobierno, acusada de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Por primera vez, un hermano del presidente —Alfonso Guerra era vicepresidente y dimitió— se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Por primera vez, en la sede del PSOE y con la presencia del secretario de Organización, se fragúa una operación de acoso y derribo contra jueces, fiscales y guardias civiles que investigan a dirigentes socialistas y a la familia del presidente. Por primera vez, un fiscal general del Estado es juzgado y condenado por un delito de revelación de secretos.

Por primera vez, el Tribunal Supremo abre causa contra un diputado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, cometidos durante su etapa como secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministro de Transportes. Por primera vez, al sustituto del anterior en la secretaría de Organización, el Tribunal Supremo ordena su detención por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Por primera vez, un expresidente del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero, es citado ante la Audiencia Nacional en calidad de imputado. Deberá responder de graves acusaciones. "Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha... permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros". Por primera vez, las hijas de un expresidente estarían abocadas a la imputación por los pagos de la trama que ideó su padre.

Por demasiadas veces, los socialistas honestos se avergüenzan de sus dirigentes. Continuará...