El exportavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le prometiera que rompería "con la política de Zapatero en Venezuela" si llegaba a presidente porque le parecía una "vergüenza" después de conocer todo lo que estaba pasando en la narcodictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, Sánchez, como suele acostumbrar, ha hecho todo lo contrario y el expolítico vasco cree que se debe a que el jefe del Ejecutivo "necesitaba a Zapatero por lo que sea". Por ello, ha instado a su formación a apoyar una moción de censura contra el Gobierno.

En una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, Anasagasti ha concretado que esta conversación con el líder socialista se produjo en el marco de una delegación parlamentaria para visitar a presos en Venezuela en la que también participaron otros políticos como Ander Gil, expresidente socialista del Senado, Dionisio García Carnero (PP), José Maldonado (CiU) o el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

En este encuentro, según detalla Anasagasti, Sánchez le expresó que tenía "informes" sobre "los presos, la persecución y la huida de exiliados" por la represión de la narcodictadura venezolana y que por esas informaciones quería "romper totalmente" con la política del expresidente. Con el paso del tiempo y al ver que no se ha cumplido, el exportavoz del PNV ha reconocido que "no sabe qué pasó" para que Rodríguez Zapatero fuera posteriormente "el gran influencer" del presidente del Ejecutivo.

Iñaki Anasagasti ha censurado que "Sánchez necesitaba a Rodríguez Zapatero por lo que sea" y, por ello, "se arrojó a una política absolutamente perniciosa". En este sentido, ha concretado que mientras "la Unión Europea repudiaba y no reconocía a Maduro, Zapatero era teóricamente mediador mintiendo a todo el mundo". "No es de ahora nuestra denuncia, es de hace muchos años; sin embargo, no pasaba nada", ha criticado el exdirigente vasco ante la inacción del Gobierno con sus denuncias.

Moción de censura con Vox

Por otra parte, Iñaki Anasagasti ha sostenido que hay dos maneras de resolver "esta agonía" a la que se enfrenta ahora el Gobierno tras conocer la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra: con una moción de censura o una anticipación de las elecciones.

Sin embargo, aunque el exdirigente ha pedido a su partido que respalde una moción de censura contra Sánchez, reconoce que el PNV teme a Vox y participar en una moción de censura con el partido liderado por Santiago Abascal les pone "en una situación muy complicada". "Nosotros no queremos saber absolutamente nada del mundo de Vox. Cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación muy delicada, porque claro, sabemos lo que es Vox", ha zanjado.

Sin los cinco votos del PNV o los siete de Junts, una hipotética moción de censura liderada por el Partido Popular (y con los apoyos de Vox, Coalición Canaria y UPN) está condenada al fracaso. "Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos", argumentó este jueves la senadora popular Alicia García para explicar la posición de su formación.