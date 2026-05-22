Yolanda Díaz reta a Feijóo a presentar una moción de censura por el caso Plus Ultra

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió este viernes al Partido Popular que sea "valiente" y registre una moción de censura para destituir al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esta petición llega como respuesta a la estrategia de los populares de presionar a los socios de Pedro Sánchez para que le retiren su apoyo, tras conocerse la reciente imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el denominado caso Plus Ultra.

Durante su asistencia al 13.º Congreso Confederal de USO en Badajoz, donde se elegirá a la nueva cúpula del sindicato, Díaz abordó la delicada situación judicial que atraviesa el que fuera jefe del Ejecutivo socialista. Preguntada por los medios de comunicación acerca de esta imputación judicial, la ministra pidió prudencia e instó a "dejar actuar a los tribunales", si bien remarcó que el exdirigente socialista tiene el deber de dar explicaciones públicas de manera rápida y transparente.

En este contexto de máxima tensión política, la ministra cargó duramente contra la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, no están asumiendo su responsabilidad como principal partido de la oposición ante la supuesta trama de corrupción que salpica al rescate de la aerolínea. Según sus propias palabras, "las discrepancias, los proyectos de país se dirimen a través de las herramientas constitucionales que tenemos".

Por este motivo, instó a la formación a comportarse como un verdadero partido de Estado, una condición que, según la vicepresidenta, actualmente no cumple. Ha argumentado que, por "estricta dignidad", si en la madrileña calle Génova consideran que el actual gabinete de coalición es insostenible, su deber es presentar una moción de censura para que los españoles puedan observar detalladamente qué alternativas políticas plantean.

En un tono de desafío directo, la titular de Trabajo recordó que desde las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 llevan esperando esa ofensiva parlamentaria que nunca termina de concretarse. Por ello, animó al PP a ser un partido de Estado, "que no lo es", y "por estricta dignidad" si piensa que el Gobierno actual no se sostiene, a "presentar una moción de censura y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen", "qué quieren hacer" y "quién es su candidato o candidata para gobernar España".

A Díaz le gustaría que "el señor Feijóo, por una vez en su vida desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante y diga: 'sí, voy a presentarla, me voy a dirigir a los españoles y a las españolas y voy a presentar un proyecto en el que le hable de los problemas de la ciudadanía a la gente'".

Finalmente, la vicepresidenta cuestionó irónicamente qué versión del líder popular se presentaría a dicho debate en el hemiciclo, el que "durante 20 días quería reducir la jornada laboral, el que quería sacar adelante la reforma laboral y luego votó en contra, el que privatiza las pensiones o el que ya dice en su congreso que va a congelar el salario mínimo". A su juicio, el presidente del PP "tiene una oportunidad para hacerlo" primero, y luego, una "segunda cuestión muy importante en política, conseguir los votos" que le permitan llevar adelante su proyecto.