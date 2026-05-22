Zaragoza exige a Sánchez el medio millón que cuesta su regularización de inmigrantes

Zaragoza ha puesto cifra al coste que está suponiendo la gestión derivada del proceso de regularización de personas inmigrantes. Según los primeros cálculos municipales, el gasto adicional rondará el medio millón de euros, una estimación todavía provisional pero que ya ha generado fricción con el Gobierno central.

La cifra no es menor para el Consistorio, que asegura haber tenido que reforzar servicios clave en un contexto de aumento de la demanda administrativa y social. En este escenario, el Ayuntamiento ha avanzado su intención de trasladar esta factura al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La responsable del área de Servicios Sociales, Marian Orós, ha sido quien ha detallado públicamente la estimación económica. En sus declaraciones, ha subrayado que el origen del incremento presupuestario responde al esfuerzo extraordinario de los equipos municipales.

En palabras de la concejala, el coste se explica por el "esfuerzo sobrehumano" llevado a cabo desde el Consistorio "intentando solucionar una falta de transparencia y comunicación" por parte del Gobierno de España.

Refuerzo de personal

Dentro del desglose preliminar del gasto, el Ayuntamiento sitúa una parte importante del impacto en el refuerzo de personal. En concreto, se han incorporado o reasignado hasta 14 personas para atender durante todo el día las tareas relacionadas con los informes de vulnerabilidad.

Este refuerzo se ha nutrido de diferentes perfiles: trabajadores de los servicios sociales, personal voluntario de centros municipales y empleados de las denominadas Casas de las Culturas, que han tenido que dejar otras funciones para centrarse en este proceso extraordinario.

Además, el Consistorio incluye dentro del cálculo económico el esfuerzo adicional realizado en servicios como la línea telefónica de atención, el padrón municipal y los cuerpos de seguridad locales. Todo ello configura, según el Ayuntamiento, un volumen de trabajo que justifica la cifra global estimada.

La reacción del Gobierno central no ha tardado. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado esta postura de "osadía", argumentando que el Estado ya despliega recursos en grandes eventos de la ciudad sin repercutir su coste al Ayuntamiento. En concreto, ha defendido que en situaciones como celebraciones o eventos multitudinarios, el Gobierno de España desplaza efectivos policiales sin que ello genere una factura municipal.

Más allá del debate económico, el Consistorio ha expresado su preocupación por el impacto social del proceso. Una de las principales incógnitas se centra en la situación de las personas bajo protección internacional que se han acogido a esta regularización.

La concejala Orós ha planteado dudas sobre qué ocurrirá en los próximos meses con quienes, una vez finalizado el proceso administrativo, puedan quedar fuera de los sistemas de protección o sin acceso a recursos básicos. El Ayuntamiento está analizando cuántas personas podrían encontrarse en riesgo de quedarse sin empleo o sin vivienda una vez concluya su situación administrativa. El objetivo municipal, según han señalado, es evitar que estas personas queden desatendidas tras su salida del sistema de protección estatal.

Este choque institucional no surge de forma aislada. Tal y como ya adelantó Libertad Digital, el Ayuntamiento venía mostrando desde hace semanas su intención de reclamar al Ejecutivo central los costes derivados del proceso. La novedad ahora es la concreción de la cifra aproximada, que sitúa el impacto económico en torno a los 500.000 euros y que añade presión al debate político entre las administraciones.