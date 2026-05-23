Aldama se manifiesta contra Sánchez: "He venido por apoyar a España y el pueblo"

Sociedad Civil Española, la plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado para hoy 23 de mayo una manifestación en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Colón y terminará en torno a las 12:30 en el Arco de Moncloa.

La manifestación convocada por Sociedad Civil Española afronta ya su recta final. La protesta ha comenzado su andadura desde la plaza de Colón de Madrid a las 10:00 horas de la mañana y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.

Por el momento, desde la Policía Nacional hablan de una afluencia de gente de entre 40.000 y 50.000 personas que habrían acudido a esta protesta para pedir la dimisión de Pedro Sánchez.

Libertad Digital ha podido hablar con Víctor de Aldama, que ha participado en la manifestación convocada para exigir la dimisión de Sánchez. "Tenemos que defender la unidad de España, no hay colores ni partidos políticos", ha dicho.