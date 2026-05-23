Clamor masivo en Madrid para exigir la salida de Sánchez por "una corrupción sin precedentes"

A las 10:30 de la mañana se han aglutinado en la madrileña plaza de Colón miles de manifestantes con un único propósito: manifestarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una marcha que ha terminado convocando entre 40.000 y 50.000 personas y que ha transcurrido a lo largo de unos cinco kilómetros de la capital española, desde la plaza de Colón hasta el Arco de Moncloa, en una llegada que estaba prevista para las 12:30 del mediodía, pero que ha terminado llegando con media hora de antelación.

La manifestación ha sido convocada por la plataforma Sociedad Civil Española y, según los organizadores, ha reunido a unas 150 entidades civiles bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!".

"Zapatero, al talego"

La imputación del expresidente Rodríguez Zapatero ha sido uno de los motivos que han lanzado en masa a la sociedad para terminar con "una corrupción sin precedentes". Gritos de "Zapatero, al talego", "Es una mafia, no es un partido" o "Gobierno, dimisión" han acompañado la jornada de protesta.

Algunas de las pancartas.

La organización convocante ha explicado que los nueve motivos "irrefutables" de la convocatoria son: la destrucción del Estado de Derecho, el control de medios, la polarización deliberada de la sociedad, el ataque frontal a la propiedad privada, el empobrecimiento masivo de los españoles, además de los pactos con los separatistas, la corrupción estructural, la debilidad internacional y sumisión exterior del Estado y, el aspecto que ha generado más indignación en la población española, la inmigración ilegal descontrolada.

Los participantes políticos

En la concentración, que ha durado alrededor de dos horas, ha habido presencia política de dirigentes del PP, encabezados por su portavoz en el Senado, Alicia García, y de Vox, liderados por su presidente, Santiago Abascal, que se han unido a la marcha para solicitar la salida de Sánchez por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Nos unimos a @SoCivilEspañola y a miles de españoles en un clamor que ha recorrido las calles de Madrid, el mismo que se escucha cuando se abren las urnas: Basta ya de la corrupción del sanchismo. #Sánchez dimisión. pic.twitter.com/eEPQz0kCZI — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) May 23, 2026

Vox ha marchado con su propia pancarta en la que podía leerse "Echar a Sánchez también es prioridad nacional", que sujetaban Abascal, el eurodiputado Jorge Buxadé y la portavoz en la Asamblea de Madrid y dirigente nacional Isabel Pérez Moñino, entre otros.

Declaración en la multitudinaria manifestación de la sociedad civil para exigir la dimisión de Pedro Sánchez #SanchezDimisión pic.twitter.com/bsEEO6QCdk — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 23, 2026

En declaraciones a los medios, Abascal ha recalcado que este tipo de protestas que su partido ha apoyado desde el inicio de la legislatura continúan siendo "necesarias" porque "la prioridad nacional también es la expulsión de Sánchez del poder", dejando claro que Vox siempre las respaldará "sin ningún tipo de ambages".

La portavoz de los populares, Alicia García, que ha estado acompañada entre otros por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas, ha subrayado que el partido ha acudido para apoyar a los españoles que están pidiendo en la calle la dimisión de Sánchez, que es, desde su punto de vista, lo mismo que han pedido en las urnas en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

También ha explicado que: "Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción", ha enfatizado. A su juicio, Sánchez "tiene miedo" porque sabe que "el tiempo se le acaba" por mucho que quiera "aferrarse al poder". "Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él", ha añadido.

La manifestación también ha estado marcada por la presencia de otros personajes mediáticos como Víctor de Aldama, quien ha contestado unas palabras a los micrófonos de esRadio y Libertad Digital explicando: "La gente está cansada, esto no va de colores ni de partidos políticos" y que la imputación de Zapatero no ha sido la motivación por la que ha venido a la manifestación.

Ha ido acompañado de Dani Desokupa y se ha unido unos minutos más tarde a la primera línea de la manifestación, acompañado por los equipos de seguridad.

El ambiente ha transcurrido sin incidentes, salvo un momento de tensión cuando una persona ha interceptado el micrófono RTVE, obligando a intervenir a la Policía Nacional.

A las 12 de la mañana ha llegado la manifestación al Arco de Moncloa, lugar que se había fijado para el cierre de la manifestación, pero, sin embargo, la sociedad civil no ha tomado ese cierre como referencia y ha terminado llegando a los aledaños del Palacio de la Moncloa atravesando el parque, donde la Policía Nacional ha cortado el paso.