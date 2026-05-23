Manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid
Miles de personas recorren el centro de la capital reclamando la dimisión del presidente del Gobierno tras el escándalo de Zapatero.
Miles de personas recorren ya el centro de Madrid pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez.
Uno de los manifestantes que participa en la manifestación contra Pedro Sánchez de este sábado.
Esperanza Aguirre y Vidal-Quadras participando en la manifestación.
Otro de los manifestantes que participa en la manifestación.
Víctor de Aldama aparece en la manifestación contra Pedro Sánchez en el centro de Madrid.
La manifestación contra Pedro Sánchez empieza a llenarse antes de su hora de inicio oficial.
El rostro de Pedro Sánchez y la palabra "traidor" se encuentran en camisetas y pancartas.
Algunos de los manifestantes que han participado en la movilización.
Una mujer con una bandera de España y una pancarta, en la manifestación.
Parte de los agentes de la Policía ubicados junto al arco de Moncloa para que los manifestantes no fuesen más allá.
"Disolución de la mafia socialista", una frase que se ha visto en varias pancartas.
La manifestación, llegando a su final en la zona de Moncloa.
El tráfico se ha colapsado en la entrada a Madrid por Moncloa.
Los manifestantes, frente a un segundo cordón policial.
La entrada y la salida de Madrid se han quedado colapsadas por la maniestación.
Grupos de manifestantes dirigiéndose a La Moncloa.
Manifstantes tratando de llegar a Colón.