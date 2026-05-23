Sociedad Civil Española, la plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado para hoy 23 de mayo una manifestación en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Colón y terminará en torno a las 12:30 en el Arco de Moncloa.
Dirigentes y cargos del PP y Vox asistirán este sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno.
Por parte de Vox, acudirá el portavoz nacional y líder del partido en Madrid, José Antonio Fúster; portavoces nacionales sectoriales, como Isabel Pérez Moñino, Samuel Vázquez y Ainhoa García; y portavoces y diputados del Congreso.
Además, han confirmado su asistencia Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros; y el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras.
Fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado que el partido estará representado en la manifestación, si bien no han precisado por el momento qué cargos acudirán a esta convocatoria.
En todo caso, no serán ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que estarán ese día en Baleares con motivo del congreso del PP balear que reelegirá a Marga Prohens como presidenta.
Buenos días. En dos horas comenzará la manifestación en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. Será a partir de las 10:30 horas cuando el centro de la capital española se llene de pancartas bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y tiene como principal objetivo exigir la salida del presidente del Ejecutivo por la situación política actual del país.
La manifestación comenzará a las 10:30 horas en la plaza de Colón y avanzará por diferentes calles de la capital hasta finalizar en el entorno del Arco de Moncloa. Según las previsiones de los organizadores, el acto concluirá aproximadamente a las 12:30 horas.
Entre las 10:00 y las 16:00 horas aproximadamente están previstos cortes e incidencias en zonas como Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, Princesa, el entorno del Arco de Moncloa y la avenida de los Reyes Católicos. Y tambien podrían registrarse restricciones al tráfico en José Abascal, Gregorio Marañón, el paseo de la Castellana, la plaza de Colón, Recoletos, Cibeles, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo y la plaza de las Cortes. Se recomienda el uso del transporte público.