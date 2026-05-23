Sociedad Civil Española, la plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado para hoy 23 de mayo una manifestación en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Colón y terminará en torno a las 12:30 en el Arco de Moncloa.