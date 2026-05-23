Los manifestantes convocados por la plataforma Sociedad Civil Catalana continúan su marcha por el parque del Oeste de Madrid, tras concluir la manifestación en Moncloa, para conseguir llegar al Palacio de la Moncloa donde quieren reclamar la dimisión de Pedro Sánchez.

La Policía Nacional ha solicitado más efectivos, aumentan los furgones policiales y cortan la carretera para evitar el paso de los manifestantes.

Las últimas informaciones aseguran que se podría haber disuelto ya la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Ya ha llegado la cabecera hasta el Arco de Moncloa, pero los manifestantes continúan ahora la marcha hasta el Palacio de la Moncloa para seguir reclamando la demisión de Pedro Sánchez.

Libertad Digital ha podido hablar con Víctor de Aldama, que ha participado en la manifestación convocada para exigir la dimisión de Sánchez. "Tenemos que defender la unidad de España, no hay colores ni partidos políticos", ha dicho.

Manifestación para exigir la dimisión de Sánchez

Sociedad Civil Española, la plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado para hoy 23 de mayo una manifestación en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Colón y terminará en torno a las 12:30 en el Arco de Moncloa.

La manifestación convocada por Sociedad Civil Española afronta ya su recta final. La protesta ha comenzado su andadura desde la plaza de Colón de Madrid a las 10:00 horas de la mañana y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.