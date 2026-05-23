La calle, otra vez contra Sánchez: "Tendría que estar aquí toda España, nos están destrozando el país"

Entre 40 mil y 50 mil personas, según datos de la Policía Nacional, han marchado este sábado desde la Plaza de Colón y hasta el Faro de Moncloa para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Sin embargo, una vez llegada la marea allí, un grupo de manifestantes se ha dispersado y ha invadido la carretera A-6 con la intención de llegar al Palacio de la Moncloa.

Sociedad Civil Española había convocado la manifestación "ante la crisis institucional, ética y democrática más grave de la historia reciente de España". Una sensación compartida entre la mayoría de asistentes. "Tenemos una mafia corrupta, peor que la mafia siciliana. Se ríen de los españoles, Sánchez odia a los españoles, esa es la realidad", ha dicho uno de los manifestantes a Libertad Digital.

Familias, jóvenes y muchos mayores han recorrido cerca de unos cinco kilómetros por las calles madrileñas a gritos de "Gobierno, dimisión"; "Sánchez, hijo de puta"; "Zapatero, al talego". El clamor común ha sido de "intentar salvar de alguna forma este problema que tenemos en España".

La marcha también la han respaldado desde Vox, incluso con la presencia de Santiago Abascal. Encabezando la manifestación también se ha visto a Esperanza Aguirre, al lado de Alejo Vidal-Quadras. Pero si alguien ha acaparado miradas, ese ha sido Víctor de Aldama. Ya había arrancado la concentración cuando entre la gente aparecía Aldama, que ha avanzado hasta colocarse también en la primera fila. Allí ha permanecido toda la marcha junto a Daniel Esteve, de Desokupa.

Preguntado por Libertad Digital sobre cuál ha sido la razón por la cual ha acudido, Aldama ha aludido a que "hoy no hay partidos políticos, no hay colores". "La gente está cansada de todo lo que está viendo, yo estoy aquí por ayudar y apoyar a los españoles que es quien pertenece el pueblo", ha confesado.

🔴 Manifestación contra Sánchez #EnDirecto Aldama, a Libertad Digital: "La gente está cansada de todo lo que está viendo. Estoy aquí por apoyar a los españoles" pic.twitter.com/7O9gl2uQeR — Libertad Digital (@libertaddigital) May 23, 2026

Entre los asistentes, las referencias a la corrupción y a la situación política han sido constantes. "La corrupción de este país ha llegado a unos niveles insoportables. Cuando ves lo que ha pasado en Latinoamérica y recuerdas que esa fue la historia que ellos vivieron hace años, no queremos que España termine como Venezuela", ha señalado otra manifestante.

A pesar de las cifras de la Policía Nacional, que al principio de la manifestación había estimado el volumen en 6 mil personas, ha habido quien ha considerado insuficiente la asistencia. "Hay muy poca gente para la que debería haber venido. Tendría que estar aquí toda España. Todos sabemos que nos están destrozando el país", ha lamentado un matrimonio, que además mostraba su desconfianza en que "esto se cambie solo en las urnas".

La manifestación ha coincidido además con la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que, en palabras de un manifestante, "ha sido la gota que ha colmado el vaso". Aún así, la mayoría de manifestantes han insistido en que no ha sido la razón principal para acudir a la protesta. "Era una cosa que se veía venir, pero iba a venir sí o sí", ha dicho un manifestante. "Iba a estar de todas formas, pero ahora estoy con más ganas", ha coincidido otra.

Sobre la posibilidad de que la presión en la calle termine provocando la salida de Sánchez, la sensación entre los asistentes ha sido más pesimista. "Yo no creo que se vaya; este hombre se hace más fuerte y nos lleva a una dictadura", ha afirmado una manifestante. "Mi único deseo es no morirme antes de ver a este cabrón en la cárcel", añadía su marido. "A él y a toda su cuadrilla", apostillaba después.

Ese ambiente que ha acompañado todo el recorrido oficial, sin embargo, se ha tensado especialmente tras el final de la marcha. Nada más llegar al entorno del Faro de Moncloa han comenzado a escucharse gritos dispersos de "a Moncloa" o "vamos a comer a la Moncloa". Aunque en un primer momento parecía que las consignas no irían más allá, finalmente un grupo de asistentes ha acabado invadiendo la A-6 para tratar de acercarse a la residencia oficial del presidente del Gobierno.

La situación ha provocado el colapso de los carriles de entrada a la capital por la A-6. Cientos de personas han comenzado a avanzar entre los coches mientras otras lo han hecho por las zonas verdes paralelas a la carretera. Más adelante, el ambiente se ha vuelto aún más tenso cuando la Policía Nacional ha interceptado a parte del grupo y ha llegado a equiparse con cascos y material antidisturbios. "Si llegamos vamos a gritar y llamarle de todo", han dicho unos manifestantes que estaban intentando llegar allí.

Libertad Digital ha podido confirmar más tarde que el grupo de manifestantes que estaba intentando llegar a la Moncloa ha sido finalmente dispersado.