Zapatero hace tambalearse a Sánchez: ¿qué oculta tras su apoyo incondicional?

En un nuevo análisis de la actualidad política, Carlos Cuesta, Dieter Brandau y Raúl Vilas desvelan las claves ocultas tras el apoyo incondicional de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero. Desde El Programa de Cuesta, se señala que esta defensa cerrada no responde a una simple afinidad ideológica, sino a una tupida red de intereses mutuos y complicidades que busca salvaguardar la supervivencia política de ambos mandatarios ante la acumulación de escándalos de corrupción que acosan al Ejecutivo socialista.

El detonante de este análisis son las recientes y demoledoras declaraciones de Víctor de Aldama que ya advertía de los presuntos negocios de Zapatero con Sánchez. El conseguidor de la trama Koldo ha señalado directamente al expresidente como el verdadero cerebro en la sombra de las relaciones del Gobierno con la narco-dictadura de Nicolás Maduro y de las negociaciones con el prófugo Carles Puigdemont. Según Aldama, Pedro Sánchez no solo estaba al corriente de todas estas gestiones, sino que las codirigía junto al expresidente, lo que dibuja un escenario de extrema gravedad institucional.

Uno de los episodios más escandalosos detallados en el programa es el rescate de la aerolínea Plus Ultra. De acuerdo con el testimonio de Aldama, fue el propio Zapatero quien acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate financiero de la compañía. Ante las reticencias iniciales de José Luis Ábalos, el expresidente alegó que se trataba de una imposición directa de Pedro Sánchez, extremo que el propio presidente del Gobierno confirmó posteriormente a su ministro en una llamada telefónica, consumando un presunto trato de favor con evidentes ramificaciones internacionales.

El entramado financiero bajo sospecha también salpica las finanzas del PSOE. Se menciona el papel del banquero venezolano Francisco Flores, vinculado a Maduro, y sus conexiones financieras con el testaferro de Zapatero, Julito Martínez. Desde Libertad Digital se apunta a que este flujo de dinero y favores habría servido para financiar de forma indirecta al partido y para allanar el camino de Sánchez hacia la presidencia de la Internacional Socialista, un puesto que habría sido financiado con el petróleo venezolano.

Esta alianza con el régimen de Caracas se tradujo en una alarmante sumisión diplomática que culminó con el polémico viaje de Delcy Rodríguez a España. Cuesta denuncia que el Gobierno de Sánchez, bajo la tutela de Zapatero, consumó la traición a la oposición democrática venezolana encabezada por figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López o María Corina Machado, alineando la política exterior española con los intereses de una dictadura criminal a cambio de favores políticos y económicos.