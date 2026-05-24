Moción de censura o debacle total

Es menester descubrir a quién le tiemblan más las canillas en este gran lodazal de corrupción sanchista y zapatunera. La imputación de Zapatero-Sánchez nos abre un interrogante: ¿aguantará el tirano Sánchez, con todos los aparatos represivos del poder en sus manos, en La Moncloa? Nunca lo sabremos, si Feijóo no presenta la moción de censura. Así de sencillo. La imputación de Zapatero tiene en ascuas a las cúpulas de los partidos políticos que conforman y apoyan al gobierno de Sánchez. Hasta en los partidos separatistas, que viven de lo que matan, se han abierto serias dudas para seguir en esa coalición brutal que despedaza a la nación con un régimen tiránico. En esta circunstancia, sin duda alguna trágica para todos los españoles, no se entiende por qué el PP no presenta batalla en el Congreso de los Diputados.

Nadie con decencia moral comprende por qué el PP no presenta una moción de censura contra Sánchez. Nadie da un ardite por las zarandajas "especulativas" que dan los del PP para no retratarse en el Congreso. Nadie, pues, negará que la situación creada por la imputación de Zapatero también ha traído incertidumbre, indeterminación y miedo (sic) a los dirigentes del PP. Así las cosas, se diría que también la imputación de Zapatero tiene en un sinvivir al PP, ¿o acaso puede dársele otro sentido a que los de Núñez Feijóo se nieguen a ejercer una moción de censura contra Sánchez? No.

Las reticencias de los dirigentes del PP a presentar una moción de censura está dejando a este partido al borde del precipicio moral. Cuanto más tarde en presentarla, o peor, si no la presentase, peor le irá a este partido. Tengo la sensación de que este personal aún no se ha enterado de lo que sucede, o peor, lo sabe mejor que los ciudadanos de a pie, y está agarrándose a Sánchez como los boxeadores sonados en los últimos asaltos del combate. Todos los motivos esgrimidos por los de Núñez Feijóo para no presentar la moción de censura han sido rebatidos por la prensa crítica, empezando por el más elemental :"faltan cuatro votos para ganarla". ¡Es menester ser miserable y cobarde para decir eso en el inmenso lodazal sanchista!…

Por eso, empieza a cundir, entre la ciudadanía más desarrollada de España, que la imputación de Zapatero-Sánchez se extiende como una mancha de aceite al resto del parlamento. El PP estaría negándose a presentar la moción de censura no tanto por razones políticas cuanto por motivos inmorales. Si no presentasen la moción de censura, entonces los socios de Sánchez no estarían obligados a mostrar sus contradicciones e inmoralidades: abjurar de la corrupción en abstracto y seguir apoyando a un gobierno corrupto. Aquí no hay escapatoria: votar contra la moción es votar a favor de la corrupción del sanchismo. ¿Qué dirían en esa moción Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) o Ione Belarra (Podemos)? Esta gente dice odiar la corrupción, pero a la vez rechazan la posibilidad de que haya elecciones.

Todos esos partidos, empresas económicas dependientes de la tiranía sanchista, son inmorales y bastardos intelectuales. Por desgracia, si el PP no se atreve con la moción de censura, estaría dándole oxígeno a todo ese entramado canallesco que apoya al sanchismo. ¡Entre canallas anda el juego!