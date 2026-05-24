El PSOE se enfrenta a un nuevo Comité Federal agitado tras la imputación de Zapatero

El PSOE vuelve a llegar a un Comité Federal envuelto en el ruido judicial y en plena crisis interna. Cuando en Ferraz todavía no han logrado digerir el terremoto político que supuso el ingreso en prisión de Santos Cerdán, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha terminado de dinamitar la moral de un partido que ve cómo las causas judiciales golpean ya de lleno a los principales símbolos del socialismo.

La dirección socialista había tratado de preparar este Comité Federal con más de un mes de antelación para intentar pasar página del previsible hundimiento electoral en Andalucía y relanzar políticamente al partido tras meses de desgaste. Sin embargo, todos los planes han saltado por los aires. El batacazo andaluz ha quedado completamente eclipsado por la dimensión política de la investigación que afecta a Zapatero, considerado durante años el gran referente ideológico del sanchismo.

La imputación de Zapatero ha sido recibida como un auténtico mazazo psicológico dentro del PSOE, donde muchos dirigentes temen que el deterioro de la marca socialista haya entrado en una fase irreversible. Los socialistas recuerdan todavía con estupor el caos vivido aquel sábado 5 de julio, apenas unos días después del ingreso en prisión de Santos Cerdán. Aquel Comité Federal convocado por Pedro Sánchez pretendía transmitir una imagen de autoridad y reconstrucción interna, pero acabó convertido en una escena de descomposición.

Con el partido completamente conmocionado y el presidente visiblemente "tocado", Sánchez intentó reforzar la dirección socialista nombrando a Francisco Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización. La operación apenas duró unas horas. Antes incluso de arrancar formalmente el Comité, Salazar tuvo que renunciar tras las acusaciones por supuestos comportamientos "inadecuados" con mujeres, dejando una imagen demoledora.

Ahora, el PSOE vuelve a enfrentarse a otro Comité Federal bajo una atmósfera todavía más dañina. Los ánimos están hundidos y el nerviosismo se ha apoderado de buena parte del aparato socialista, consciente de que el daño ya no afecta únicamente al Gobierno, sino al propio futuro electoral del partido. En Ferraz crece el miedo a que la acumulación de escándalos termine pasando una factura devastadora en el ciclo electoral que arrancará en 2027 con las autonómicas y municipales y culminará con las generales si Sánchez logra aguantar hasta entonces.

La imputación del expresidente ha golpeado directamente el corazón del socialismo y ha alterado todos los planes de Ferraz. Se hace evidente la imposibilidad de "contraagendar" una causa judicial que salta al primer plano informativo y que golpea a una de las figuras más simbólicas de la izquierda. El caso amenaza además con enquistarse durante meses y proyectar una sombra permanente sobre el PSOE en vísperas del nuevo ciclo electoral.

Mientras públicamente el PSOE intenta cerrar filas y minimizar la gravedad del caso Zapatero hablando de "simples indicios", internamente aumenta la preocupación por el efecto corrosivo que está teniendo la crisis sobre la credibilidad del partido.

La dirección tratará de utilizar el Comité únicamente como una escenificación de cierre de filas tanto con Zapatero, como por el propio Pedro Sánchez, pero esta imputación ha roto una línea roja para buena parte de la militancia que temen que esta cita evoque inevitablemente el traumático Comité de 2016 que culminó en la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.