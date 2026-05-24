El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que sería "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

Esteban ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Vizcaya) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" por ser "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".

"Aquí no vale todo", ha dejado claro el líder del PNV, que ha subrayado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "es muy seria".

Tras recordar que el "apoyo de Pedro Sánchez a Zapatero ha sido absoluto", tal y como el propio presidente recalcó el pasado miércoles en la Sesión de Control del Congreso, Esteban ha opinado que el contenido del auto judicial es "muy grave y muy preocupante", por lo que ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "no puede ventilar el asunto apelando al lawfare'".

"Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha puntualizado.

El líder del PNV ha insistido en que esta cuestión es "muy seria" por lo que precisa de "muchas explicaciones" y ha subrayado que su formación "va a seguir muy de cerca este asunto y los otros del PSOE en los tribunales".

Como ejemplo de la "falta de rumbo" del Gobierno central se ha referido a la huelga de médicos de la que ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por "poner patas arriba" el Servicio Vasco de Salud al haber aumentado las listas de espera con los paros.

Por ello, ha emplazado a la ministra a negociar y si no lo hace ha reclamado "que lo haga Sánchez", del que ha dicho "que es tan responsable como la ministra" en este conflicto laboral.

Hay que recordar que hace sólo unos días uno de los históricos del partido, Iñaki Anasagasti, reclamo directamente que el PNV rompa con Sánchez ante las consecuencias que puede tener el caso Zapatero: "Veremos la bomba de racimo hasta donde llega", advirtió el político ya retirado.

Pradales: "Puede pasar cualquier cosa"

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido también al escenario político nacional y ha indicado que "puede pasar cualquier cosa". No obstante, ha señalado que el PNV no se va a "despistar" con el 'show' de Madrid y va a seguir afrontando los retos de futuro en Euskadi.

Pradales ha afirmado además que su Gobierno "no va a parar" hasta lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, por lo que ha insistido en que la actualización del autogobierno vasco "debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas".