El fin de la caricatura de Pedro Urdemales y el futuro de la democracia española

Tenía que haber antecedentes porque tantos males como los que han afectado a los ciudadanos españoles desde hace ocho años no salen de la nada. Es imposible inventarlo todo. Y sí, ha habido un Pedro Urdemales en la literatura española, un tipo llamado Pedro que urdía toda clase de males para beneficiarse, una especie de pícaro malvado que incluso aparecía como gracioso durante un tiempo.

Cervantes, que lo llamó "Urdemalas", y otros muchos escritores del Siglo de Oro, tanto en España como en Hispanoamérica, escribieron sobre sus andanzas y caracteres. Además de en la península, muy especialmente en Chile, Pedro Urdemales, o malas, fue asumido por la cultura popular, denotando a un tipo que engaña a todo el mundo, demonio incluido, para conseguir sus fines.

Por más vueltas que le demos, para buscar orígenes a un tipo como Pedro Sánchez no son suficientes algunos muy destacados por la literatura española como Pedro de Malas Artes, Pedro Grillo, Pedro Miago (yo me lo como, yo me lo hago) o Pedro Chivo, hasta Peroganso o Perotierno, que hay muchos relacionados en los personajes y personajillos de Luis Montoto, por poner un ejemplo. Menéndez Pelayo destaca del personaje que era "muy cauteloso e invencionero para robar". Exacto.

Pero, claro, Pedro Urdemales era jocoso, caía bien mientras no se descubría el pastel que se traía entre manos. Pedro Sánchez se ajustaba a lo del pícaro desde su relación con la hija del dueño de unos burdeles. Luego lo fue durante la pandemia y la ratería de las mascarillas y así siguió y siguió hasta que ha dejado de hacer gracia y se ven con toda claridad los males que ha urdido en España.

Para colmo llega este Zapatero prodigioso en felonías, de las que lo de la compañía Plus Ultra es muy menor. Mucho más mayores son el aprovechamiento de un atentado como el del 11M para llegar a la presidencia del gobierno, blanquear a ETA tras centenares de asesinatos incluso de socialistas, pasar "porcima" en una crisis económica e incluso negarla para desesperación ciudadana o jugar a los tiranos sobre los millones de víctimas de la dictadura venezolana.

Por ello, este nuestro Pedro Urdemales ya no mola. No se trata de que antes del pleito ya haya sentencia, que eso va de tribunales. Se trata de que ha quedado a la intemperie la convicción nacional de que, como me dijo una vez la Duquesa Roja de Sanlúcar, que los conocía bien, "estos han venido a llevárselo calentito".

Si antes cabía una duda, tras lo de Ábalos, Koldo, Begoña, su "emmano" y la larga lista que por ahora culmina en Zapatero, es difícil hasta para los forofos creer que esto es una operación política-mediática-judicial-internacional, cómo no, Trump por más señas de por medio, para echarlo. Ahora al resplandor de la verdad se lo llama conspiración. Pero ya no cuela ni entre los afines.

Así que hay que bregar con la España que nos han dejado los gobiernos de Zapatero y Sánchez con el paréntesis inútil, salvo en la economía, de Rajoy. Este legado ha sido el de una España cada vez más en manos de las minorías nacionalistas, una España con una democracia muy dañada, con una convivencia maltratada y con una Constitución agujereada por interpretaciones y leyes que abocan a la Nación que lo sustenta todo a la ruptura e incluso a la desaparición.

Por eso de que un día sí y un día no salen asesinos etarras a las calles del País Vasco y Navarra, me he tenido que acordar, además de Miguel Ángel Blanco cuyo miserable asesinato dio paso a la unidad del separatismo, de Jaime Mayor Oreja y de Nicolás Redondo Terreros. Estoy seguro de que los más jóvenes y muchos de los viejos, no recuerdan aquel proyecto heroico de confluencia de la derecha y la izquierda españolas en el País Vasco para poner coto a los desmanes del nacionalismo y reavivar el patriotismo de la igualdad nacional en libertades, derechos y deberes.

Decía Jaime Mayor, poco después del fracaso por muy poco de aquel sueño, celebrado con júbilo por los nacionalistas y algunos socialistas (nada menos que Felipe González y luego Zapatero), que la desunión de la derecha y la izquierda democráticas españolas en la defensa de la Constitución y ante la creciente preponderancia de los separatismos, sería un suicidio. Como siempre, acertó.

Veintimuchos años después, casi han logrado suicidarnos. Tenemos que estar muy mal cuando, con la que está cayendo, no sólo no hay una rebelión a bordo de este PSOE terminal sino que a una manifestación en las calles de Madrid apenas se llega a las 100.000 personas y no hay señales de que a derecha e izquierda democráticas se está fraguando una unidad nacional en defensa de España y su convivencia razonable.

¿Para cuándo una estrategia de recuperación nacional, que incluya a las derechas y a la izquierda española, que no termina de cuajar ni siquiera con un PSOE medio muerto, para poner límites constitucionales y legales a los desmanes insolidarios de los nacionalismos y a la orientación totalitaria de las izquierdas ultrabolivarianas y odiófilas? Tras una propuesta así, no miles, sino millones de españoles iríamos ilusionados y de cabeza a las urnas para superar los 2/3 de los escaños y hacer legal y constitucional lo que es necesario hacer.

El fin ruinoso de la caricatura de este Pedro Urdemales, o malas, y de este Zapatero sin escrúpulos nos da una oportunidad de enderezar el entuerto de la democracia española.

¿Lo haremos bien, o como siempre?