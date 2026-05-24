El Gobierno central ha dejado claro que no comparte la visión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúe "más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

Fuentes de Moncloa han transmitido "tranquilidad" a EFE al ser consultadas por las palabras pronunciadas este domingo por Esteban durante un acto celebrado por el PNV en Vizcaya, coincidiendo con la cuenta atrás de un año para las elecciones municipales de 2027.

Desde el entorno del Ejecutivo han reiterado además la intención de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. "Respetamos su opinión, pero no la compartimos", han señalado en referencia al aviso de Esteban.

En relación con los informes de UDEF entregados al juzgado que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, conocidos en las últimas horas, las mismas fuentes han reafirmado el respaldo que el Gobierno ya expresó esta semana al expresidente socialista. El Ejecutivo continúa sosteniendo que dichos informes evidencian que no existe ninguna prueba ni indicio de delito atribuido a Zapatero.

Tras conocerse este miércoles el auto del juez José Luis Calama, que ha citado a declarar al expresidente el 2 de junio, el Gobierno espera ahora que se haga público el sumario en las próximas horas. Mientras tanto, fuentes gubernamentales insisten en que no hay pruebas documentales que respalden las acusaciones dirigidas contra Zapatero.

Sin embargo, uno de esos informes policiales señala que Zapatero y sus hijas serían los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la trama de Plus Ultra.

Asimismo, la Policía destaca varios archivos de Excel que Zapatero remitió a su amigo Julio Martínez con listados de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, considerada clave en la causa, algo que apuntaría a su "posición directiva".