Una de las personas clave en la concesión de los polémicos rescates a Plus Ultra y Air Europa ha confirmado en comisión de investigación un hecho, una vez más, delicado para el Gobierno. Se trata de José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participaciones de la SEPI y responsable de seguimiento del rescate de ambas aerolíneas. Y de sus palabras se desprende que Pedro Sánchez ordenó rescatar a Air Europa pese a que los técnicos avisaron del reparto de dividendos de los Hidalgo. Y cuando una empresa recibe ayuda pública por su mala situación no suele ser muy admisible que, mientras, esté repartiendo beneficios entre sus accionistas.

El excargo de la SEPI admitió, para empezar, que Plus Ultra solo presentó informes de auditores externos para solicitar el rescate y que esos auditores no comprobaron la contabilidad: "Ningún auditor comprueba que la contabilidad que le han dado es buena". Admitió, además, que la SEPI tampoco hizo ningún tipo de pesquisa: "Nosotros partimos del informe del auditor externo de Plus Ultra y no lo podíamos poner en cuestión".



Y, tras las afirmaciones sobre Plus Ultra, llegaron las de Air Europa. Partearroyo afirmó que la compañía tenía toda la documentación lista antes incluso de solicitarla para el rescate de 475 millones de euros de la SEPI, aunque aseguró que ello se debía a su comunicación previa remitida al ICO —organismo que les había dado ya otra ayuda previa de 141 millones— y no a una información preferente.

Pero Partearroyo dijo más. Y admitió que, en el análisis a Air Europa, descubrieron que los directivos se habían repartido cerca de 40 millones en dividendos antes de pedir el rescate y que, pese a ese hallazgo, no descartaron la ayuda: "Era legal. Otra cosa es el tema ético", afirmó.

Libertad Digital informó de ese hecho en su momento. Y es que la UCO dejó constancia en sus informes de que resultaba "incomprensible" la separación del rescate de Air Europa de Nadia Calviño —vicepresidenta económica y responsable última del ICO—, puesto que era la cabeza económica del Gobierno de Sánchez; apareció en una primera fase con una línea de crédito ICO de 141 millones y, acto seguido, salió de escena dejando todo el protagonismo al propio Pedro Sánchez, María Jesús Montero —por medio de su organismo dependiente, SEPI— y José Luis Ábalos. Pero la unión de varias conversaciones capturadas por la Guardia Civil llevó a los investigadores a barajar una tesis: Calviño se apartó del rescate, básicamente, porque manchaba. Y es que dio comienzo en Globalia —matriz de Air Europa— un vaciado de dinero vía dividendo unos meses antes del rescate. Y eso suponía un serio problema para justificar que la empresa rescatada con fondos públicos venía de repartir el dinero de su matriz entre sus accionistas, que principalmente son Globalia y, a su vez, de Globalia, los Hidalgo.

El detalle de uno de los chats entre Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, volcado e incluido en el sumario judicial, mostró una relación directa de la entonces vicepresidenta económica y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, con la trama de Koldo y Aldama y, en concreto, con el muy delicado y polémico rescate de Air Europa. Calviño no solo estuvo presente en las reuniones del 16 de julio de 2020 en las que se debatió y confirmó el rescate a Air Europa antes incluso de que hubiese sido solicitado oficialmente. Es que Calviño llegó incluso a remitir un mensaje a Koldo —según los mensajes de este último— alertándole de un problema muy serio: Globalia, la matriz de Air Europa, había repartido un dividendo fuera de lo normal entre sus accionistas —entre ellos, los Hidalgo— justo antes del rescate que pedía por, en teoría, necesitar ayuda.

De hecho, otra cuestión avala la tesis de la UCO. El 10 de agosto se solicitó el rescate a nombre de Globalia. Y ocho días después se modificó para solicitarlo a nombre de la filial Air Europa. ¿Se hizo ese cambio para sortear el problema que suponía el reparto previo del dividendo?

Y, además, ese hecho genera un problema adicional para Calviño, porque si observó una práctica irregular, en vez de denunciarla, decidió comunicársela a Koldo, uno de los jefes de una trama de presunta corrupción.

Koldo: "Me lo envía Calviño", recoge el sumario. ¿A qué se refería? Pues a una noticia de El Confidencial que recogió lo siguiente: "Globalia aprobó un superdividendo antes de pedir el rescate al Estado". Eso significaba literalmente que la muy necesitada Air Europa se había puesto a repartir beneficios entre los accionistas —los Hidalgo por descontado— justo antes de pedir ayuda al Estado porque se veía abocada a la quiebra en medio del covid. "Los dueños de Air Europa y Viajes Halcón propusieron repartir 35 millones de euros entre la familia, una cantidad histórica, justo antes de la irrupción del covid-19", reflejaba aquella noticia.

Aldama: "¿Ni idea, pero importa algo? ¿Pregunto?". Koldo: "Yo opino que no, ya que es antes de todo este tema. ¿Esto lo sabía Iberia? Lo digo porque me da que lo filtra Saura". Los comentarios de Aldama demuestran no tener ni idea de lo que suponía o no querer enterarse. Y Calviño, obviamente, sí lo sabía. Eso sí, su Gobierno, pese a ello, aprobó todas las ayudas. Y es que significaba que la empresa había repartido dinero entre los accionistas justo antes de decir que no tenía dinero y que se lo pedía vía rescate al Gobierno.