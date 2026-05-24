Tellado carga contra Zapatero: "'Bambi' era la careta de un presunto delincuente con colmillo retorcido"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha aprovechado este domingo la Junta Directiva del PP de Cataluña, celebrada en Barcelona, para situar a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. En su intervención, ha asegurado que "la fase final del sanchismo está resultando esperpéntica" y ha dado por hecho que "ha caído Zapatero", a quien ha llegado a señalar como "la reina madre de todas las corrupciones del Gobierno de Sánchez".

El dirigente popular ha construido buena parte de su discurso alrededor de la figura del expresidente socialista, al que ha descrito como una pieza clave en la política del actual Ejecutivo. En ese sentido, ha afirmado que Zapatero ha sido "quien era paseado bajo palio en los mítines socialistas, quien ha dirigido la política exterior de España, quien más ha apoyado a Sánchez y ha sido su negociador con los independentistas; hacía todo esto porque se estaba forrando".

A partir de ahí, Tellado ha afirmado que el expresidente socialista "nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable". "La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros", ha señalado a su vez, en referencia a Zapatero.

Según ha lamentado, durante años "quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cervatillo sacado de una película de Disney" cuando "en realidad era una película de gánsteres y de los más vulgares ladrones". "Bambi era la careta de un presunto delincuente con colmillo retorcido y que el talante escondía a un mangante", ha insistido.

La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi. pic.twitter.com/08x6c1XAh6 — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 24, 2026

También el secretario general del PP ha extendido sus críticas al actual Gobierno central. En este sentido, ha asegurado que "el sanchismo ha convertido el dinero público en champán y ostras para celebrar comisiones del 1% que eran las que presuntamente gestionaba el Bambi del PSOE".

En su intervención, también ha destacado que "todo el Consejo de Ministros del Gobierno de España está bajo sospecha" por haber avalado, según ha señalado, la concesión de 53 millones de euros a una aerolínea que ha descrito como "fantasma". En esa línea, ha sostenido que el "mayor escándalo de la legislatura" alcanza directamente al presidente del Gobierno porque, según ha defendido, determinadas decisiones del Consejo de Ministros habrían sido clave en la actuación de figuras como Zapatero.

Para Tellado, la única diferencia entre Sánchez y "Alí Babá" es que "Alí Babá solo tenía 40 ladrones, y en el PSOE hemos perdido la cuenta".