Tomás Gómez alerta: "El PSOE puede desaparecer, Sánchez se ha quedado sin coartada"

Tomás Gómez, que ha sido senador del Estado, vicepresidente de la Comisión de Comunidades Autónomas, diputado en la Asamblea de Madrid, líder de la oposición en la región –durante la presidencia de Esperanza Aguirre– y alcalde-presidente del Ayuntamiento de Parla, ha lanzado una dura advertencia sobre el futuro del PSOE en un artículo de opinión publicado en La Razón.

El que fuera dirigente socialista considera que la situación que atraviesa actualmente el partido no puede explicarse únicamente por los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. A su juicio, el deterioro político y electoral del PSOE responde a una transformación más profunda impulsada durante los últimos años por Pedro Sánchez.

En su análisis, Gómez recuerda que el PSOE cumplió recientemente 147 años desde su fundación por Pablo Iglesias Posse y destaca la histórica implantación territorial del partido a través de agrupaciones locales y Casas del Pueblo distribuidas por toda España.

Precisamente por ese arraigo histórico, durante décadas se consideró prácticamente imposible imaginar un hundimiento del Partido Socialista. Sin embargo, el exlíder madrileño advierte de que el contexto actual abre escenarios que antes parecían impensables.

Según sostiene, el PSOE logró consolidarse como un gran partido de gobierno durante la etapa de Felipe González y Alfonso Guerra, cuando representaba una socialdemocracia moderada alineada con referentes europeos como Willy Brandt u Olof Palme.

El cambio ideológico del PSOE

Tomás Gómez sitúa el inicio del cambio político en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Considera que, bajo su liderazgo, el partido abandonó progresivamente la centralidad política para abrazar posiciones más ideológicas vinculadas al ecologismo, el feminismo radical, el animalismo y las alianzas con nacionalismos periféricos.

Ese proceso, explica, fue definido entonces como "republicanismo cívico", una fórmula con la que se pretendía diferenciar el nuevo socialismo del modelo tradicional representado por anteriores dirigentes socialistas. A su juicio, aquella transformación abrió la puerta a la polarización política que posteriormente ha intensificado Pedro Sánchez desde La Moncloa.

El análisis de Gómez también pone el foco en la situación política y judicial que rodea actualmente a José Luis Rodríguez Zapatero. Gómez señala que el expresidente ha tenido un papel relevante en las negociaciones con el independentismo catalán, en los acercamientos con Bildu y en las relaciones con Venezuela.

En ese sentido, recuerda que Zapatero ha defendido públicamente la legitimidad del sistema venezolano pese a las críticas internacionales por la situación política y de derechos humanos en el país.

Aunque subraya la importancia de respetar la presunción de inocencia en cualquier procedimiento judicial, el exdirigente socialista sostiene que las responsabilidades políticas van más allá de los tribunales y que la acumulación de investigaciones está teniendo un fuerte impacto en la imagen del PSOE.

Sánchez, máximo responsable

"Que el Partido Socialista se hunda no es por culpa de Ábalos, de Koldo o de Cerdán, no es por su hermano o por las pesquisas sobre su esposa, ni por la condena del exfiscal general del Estado, ni tampoco por el proceso que se cierne sobre Zapatero", ha sentenciado. Con esta afirmación, Tomás Gómez centra toda la responsabilidad política en Pedro Sánchez y considera que el presidente del Gobierno ha utilizado el partido en función de sus intereses políticos y que ha roto con la tradición histórica del socialismo español.

En su opinión, el PSOE actual ha abandonado principios que durante décadas definieron al partido, como la defensa de la igualdad entre españoles, el respeto institucional o la distancia frente a los movimientos independentistas.

"Sánchez se ha quedado sin coartada"

El exlíder socialista sostiene además que el presidente atraviesa uno de sus momentos políticos más delicados debido a la situación de varias personas de su máxima confianza.

Según argumenta, las investigaciones y polémicas que afectan al entorno del Gobierno dificultan que Sánchez pueda desvincularse políticamente de esos casos atribuyendo las responsabilidades únicamente a terceros.

Tomás Gómez considera que el daño político ya afecta directamente a la credibilidad del Ejecutivo y al futuro del PSOE, especialmente por las alianzas parlamentarias con independentistas y Bildu, la relación con el chavismo y la creciente fractura interna dentro del socialismo histórico.