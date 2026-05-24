Zapatero intenta escapar: ¿a prisión por riesgo de fuga?

La imputación histórica del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, marca un punto de inflexión sin precedentes en la historia democrática de España. Por primera vez, un exjefe del Ejecutivo se encuentra formalmente investigado en una causa judicial de enorme gravedad. Ante esta situación, la maquinaria de propaganda gubernamental, conocida como la factoría Moncloa, ha intentado desacreditar la investigación calificándola como "un mero bulo derivado de una querella de la asociación Manos Limpias". Sin embargo, la cronología de los hechos desmonta por completo esta burda versión oficial: los registros policiales y las pesquisas judiciales comenzaron más de un año y medio antes de la presentación de dicha querella en diciembre de 2025, demostrando que la Justicia ya seguía el rastro de la trama de forma independiente.

Frente a la contundencia de las pruebas que constan en el sumario, Zapatero ha comparecido públicamente para tachar las informaciones de enormes falsedades, negando haber realizado gestiones con funcionarios públicos en beneficio de la aerolínea rescatada Plus Ultra. No obstante, el auto judicial, que supera las ochenta páginas, contradice de manera flagrante la estrategia de defensa del exlíder socialista. El documento describe una compleja trama societaria compuesta por hasta treinta y nueve empresas mercantiles con ramificaciones internacionales en siete países, incluidos conocidos paraísos fiscales, diseñada presuntamente para canalizar de forma opaca flujos de dinero.

Entre los engranajes financieros identificados por la investigación judicial destacan sociedades como Thinking Heads Americas, que registra transferencias de 31.000 euros, y Thinking Heads Group, con movimientos que ascienden a los 649.000 euros, además del papel destacado de la firma Inteligencia Prospectiva. Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes es la conexión con el denominado Gate Center, señalado por la investigación como el lobby chino de Zapatero. A través de este grupo de presión, capitales de origen asiático habrían logrado introducirse en sectores estratégicos españoles como la energía, la tecnología y la construcción, obteniendo esta última área contratos públicos por un valor estimado de noventa y cinco millones de euros.