Zapatero, héroe de la derecha

Puede que me equivoque, pero mi percepción –y lo que me dicen algunos amigos que están o conocen bien las pantanosas landas de la izquierda– es que el escándalo de Zapatero le está haciendo más daño a la PSOE que todos los choriceos y putiferios anteriores, más incluso que el hecho de que hubiese una organización montada en el mismo Gobierno para llevárselo crudo mientras morían cientos de españoles al día por la pandemia.

Además, los nuevos detalles que cada día se destapan son más y más jugosos, lo de las joyas es absolutamente demoledor, maravilloso, por valiosas, por horteras y pretenciosas y, sobre todo, por la hipocresía del personaje que tenía el joyero de la Reina Victoria en casa mientras iba por ahí diciendo que "ser socialista es tener poco". Eso sí que no lo perdona este país.

Porque esa doblez moral infinita es lo más impresionante de todo: que nos roben, pues vale, ya estamos acostumbrados, pero que mientras nos roban nos suelten sermones sobre la modestia, la generosidad y la frugalidad… Mire señor, váyase a tomar por las nubes.

Y la constatación de la enorme mentira que es y ha sido Zapatero es fundamental porque no sólo el PSOE de Sánchez, sino que toda la izquierda española –que no Izquierda Española– de hoy en día es hija suya, heredera directa de su vacuidad y su hipocresía, de ese sentimentalismo descarnado y bobo al mismo tiempo, como new age, que confunde, o más bien quiere que confundamos, la política con un grupo de autoayuda o una sesión de yoga.

Así las cosas, creo que desde el otro lado del espectro político hay que empezar a valorar lo que Zapatero está haciendo por este país. Sí ya sé que su intención es destruir España –al menos la España democrática, libre y plural que conocemos– pero lo que ya consiguió una vez y está a punto de conseguir de nuevo es destruir al PSOE.

Es otra cosa de la que todo el mundo se había olvidado no sé muy bien por qué, pero cuando Zapatero dejó el poder su partido tuvo un resultado catastrófico en las elecciones y, si Rajoy hubiese tenido un mínimo de ambición, de inteligencia política y de interés por el futuro de España, habría quedado destrozado para tres décadas. No fue así y aquella es una de las mayores oportunidades históricas de enderezarse que ha tenido este país, pero mira por dónde que el mismo hombre providencial, ese héroe de la derecha, nos puede brindar una segunda ocasión de acabar con esa lacra que ha sido el PSOE para España.

Sólo nos queda desear que en el camino no dinamiten la nación y que si, finalmente llega esa nueva oportunidad, la derecha no la desaproveche. Sí, optimista del todo no soy, pero eso no quita que no estemos ante una obra tan grande que las generaciones venideras tendrán difícil igualarla. Gracias ZP.