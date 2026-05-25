Las mociones de censura se presentan para ganarlas

La caída de Zapatero, acusado en la Audiencia Nacional de graves delitos, golpea duramente el corazón mismo del sanchismo. El expresidente no es un político anónimo que utilizaba contactos en la periferia del Gobierno para llevar a cabo sus negocios, sino el referente moral del PSOE y el mayor activo político de Pedro Sánchez para pilotar con garantías la nave socialista.

Zapatero fue, desde un principio, el hombre de Sánchez en sus contactos con las fuerzas separatistas y el coordinador de la acción exterior del Gobierno socialcomunista, en especial con regímenes como el chino y el venezolano, con el que se han forjado estrechas relaciones desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. Sin las gestiones de Zapatero, Pedro Sánchez no hubiera podido ahormar la mayoría que le llevó al poder ni mantener la débil argamasa parlamentaria que le ha permitido sobrevivir todos estos años. El descrédito de Zapatero y las fuertes sospechas de su participación en graves delitos son, por tanto, dos elementos de peso que van a tener una influencia decisiva en este último tramo de la legislatura.

Pero la posibilidad, cada vez más plausible, de que el sanchismo puede derrumbarse con estrépito no debe llevar al principal partido de la oposición a cometer errores como el de presentar una moción de censura sin posibilidad de que salga adelante, como hizo en su día Vox y no pocas veces reclaman ahora al PP. Nada agradecerían más Sánchez y la izquierda en su conjunto que la utilización de este mecanismo político por parte de la oposición, para acabar culminando con un sonoro fracaso por falta de votos.

Claro que sobran motivos para expulsar a Sánchez del poder, pero si los dos partidos de la oposición no tienen la mayoría suficiente para sacar adelante una moción de censura es absurdo embarcarse en una operación inútil que solo serviría para fortalecer el sanchismo, desviando el foco de atención de los enormes casos de corrupción que lo acorralan.

La imputación de Zapatero y el resto de casos que siguen investigándose en los tribunales tienen un recorrido todavía muy amplio que va a seguir deteriorando la estabilidad del gobierno sanchista, ya de por sí precaria. No conviene, por tanto, desviar la atención de estos graves asuntos con iniciativas sin futuro, que solo pueden llevar a la frustración de los partidos promotores y a la melancolía de sus votantes.

Acierta Núñez Feijóo al devolver la pelota al tejado del PNV para que sea el partido separatista el que decida si apoya o no la moción de censura con la que andan amagando. Hasta que no haya votos suficientes que garanticen su aprobación, lo mejor que puede hacer el PP es seguir manteniendo la presión parlamentaria y mediática sobre los enormes casos de corrupción que rodean al sanchismo, hasta que se produzca el derrumbe final.