El 'caso Zapatero' sacude al PSOE: de un alijo de joyas digno de la realeza a la financiación ilegal

Carlos Cuesta destapa en su editorial de La noche de Cuesta los presuntos vínculos de la trama del expresidente con el asalto a empresas de la mano de Moncloa y el rescate de Plus Ultra.

El botín de la caja fuerte

El panorama político nacional se ha visto sacudido por la última hora de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según detalló Carlos Cuesta en su editorial, la policía ha intervenido un impresionante botín de joyas, pulseras, relojes y piedras preciosas en una caja fuerte ubicada en un despacho pagado por el PSOE frente a la sede de Ferraz, un local que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba como oficina. "Los collares son absolutamente deslumbrantes, las pulseras, absolutamente incalculables, los zafiros, los rubíes... Si son piedras reales, sabe Dios lo que vale eso", reflexiona Cuesta, "hay que esperar a ver si son joyas auténticas, pero el tamaño de los zafiros, parece que hay rubíes, son tamaños más grandes que una uña de un dedo pulgar, son tamaños como una yema entera de un dedo".

A falta de que los peritos de la Asociación Española de Tasadores certifiquen la autenticidad de las piezas, Cuesta calificó la colección como algo "digno de los Windsor o de la Casa de Alba", apuntando directamente a una maniobra que "tiene una pinta de blanqueo de capitales como la copa de un pino", sirviendo como un método de pago camuflado de alta cotización y fácil transporte.

Frente a las versiones de la defensa, que sugieren que el alijo proviene de una herencia familiar o de "regalos de viajes", el periodista ironizó: "¿Te vas de viaje a Benidorm o a la República Dominicana y te regalan eso? No nos chupamos el dedo".

La conexión con Moncloa: Manuel de la Rocha y el control empresarial

Uno de los puntos más alarmantes del editorial señala la presunta instrumentalización de las instituciones del Estado. Según los indicios de la UDEF, Zapatero reclutó a Manuel de la Rocha —jefe económico de Moncloa y mano derecha de Pedro Sánchez en operaciones de asalto e intervención en empresas como Telefónica, Indra o la SEPI— para asistir a reuniones y captar clientes para la trama. "Manuel de la Rocha es una persona temida en el entorno empresarial. Que Zapatero lo llevara a sus reuniones era un mensaje implícito: '¿Queréis algo bueno de Sánchez? Este es. ¿Teméis que os pase algo malo? También es este'".

El rescate de Plus Ultra y las "mordidas" de Venezuela

Cuesta repasó los "hechos probados" dentro del sumario judicial, basándose en gran medida en las conversaciones interceptadas a los accionistas de la aerolínea Plus Ultra gracias a la colaboración de la inteligencia de Estados Unidos.

El testaferro, Julio Martínez, calificado en las escuchas como "el lacayo de Zapatero", controlaba 39 sociedades en siete países y cobró una comisión del 1% (530.000 €) por el rescate de 53 millones otorgado a la aerolínea.

Zapatero habría recibido presuntamente 491.000€ de dicho testaferro y sus hijas otros 198.000€, calcando casi a la perfección la cifra de la comisión.

En los audios de la trama no se habla del testaferro, sino directamente del expresidente: "El pana Zapatero nos ayuda", "ZP está mediando en la SEPI" o "Hay que darle dinero al Zapa".

Cuesta recordó además que los técnicos de Hacienda recomendaron no otorgar dicho rescate a una empresa que apenas representaba el 0,03% de los vuelos y arrastraba pérdidas, pero que María Jesús Montero ejecutó la orden "de arriba" tras las presiones de Zapatero que el propio José Luis Ábalos llegó a denunciar de forma interna.

Petróleo, el Gay Center y la Internacional Socialista

La investigación judicial ya apunta a que el 'caso Zapatero' es, de facto, el caso de la financiación ilegal del PSOE. Según la UDEF, la empresa Apamate canalizó los cupos de petróleo venezolano que, según las conversaciones intervenidas, controlaban exclusivamente "Zapatero y Delcy Rodríguez".

A esto se le suman los 2,6 millones de euros que los entornos de Zapatero habrían percibido de actividades en China a través del denominado Gay Center, cuyos empresarios vinculados llegaron a ser recibidos y premiados por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Como contrapartida a esta red de influencias y a su papel de "traición a la oposición democrática en Venezuela" para frenar las sanciones de la Unión Europea, Zapatero habría obtenido en noviembre de 2022 su recompensa política: la presidencia de la Internacional Socialista.

La respuesta del Gobierno: "Lecciones de párvulos"

Carlos Cuesta concluyó su intervención arremetiendo contra las explicaciones ofrecidas por los portavoces del Gobierno y del PSOE. Criticó con dureza a Félix Bolaños por restar importancia a la imputación de Zapatero alegando que se trata de una "fase embrionaria e indiciaria", recordándole que, por pura definición jurídica, toda instrucción se basa en indicios antes de convertirse en prueba en el juicio oral.

De igual modo, tildó de "traidor" a Patxi López por defender la honorabilidad del expresidente: "Usted pensaba que cuando Zapatero se reunía con Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez era una reunión de buenos amigos. Con semejante vara de medir, cómo va a parecerle una mala persona". Para el periodista, el entramado trasciende los límites de una trama común y roza el "crimen organizado", lamentando las "tragaderas" del electorado ante un escándalo de dimensiones internacionales.