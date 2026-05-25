En el Gobierno intentan rebajar el alcance de la advertencia deslizada desde el PNV, de que sería "irresponsable" que el Ejecutivo siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Preguntados por las palabras de Aitor Esteban, varios ministros optan por quitar hierro al asunto y se limitan a sonreír en privado, convencidos de que la amenaza difícilmente llegará a traducirse en un movimiento efectivo contra el Gobierno.

En el entorno del presidente interpretan el mensaje más como una maniobra de presión política que como un verdadero aviso de ruptura. De ahí que desde Moncloa replicaran ayer con un "respetamos su opinión, pero no la compartimos". Asimismo, ahondan en que siguen sin existir posibilidades reales de una moción de censura, subrayando que dudan de que los nacionalistas vascos estén dispuestos a asumir el coste político de aparecer alineados con el PP y Vox. Con todo, en el Ejecutivo sí reconocen que, ante una hipotética moción de censura, el PNV tendría más margen político que Junts, mucho más condicionada por Alianza Catalana.

El mensaje del Gobierno sigue siendo el de la tranquilidad, tal y como ha manifestado Pedro Sánchez ante los periodistas, tras la imputación del expresidente Zapatero y a la espera de conocerse el sumario de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

"Por supuesto", ha respondido el presidente del Gobierno ante las preguntas de los medios sobre si estaba tranquilo tras las revelaciones sobre los informes de la UDEF. Voces ministeriales tildan los informes de "muy endebles". "Está todo muy cogido con alfileres", añaden, para concluir que las actividades que se describen y que atribuyen al expresidente Zapatero son "completamente lícitas".

Lo que esperan en el Gobierno es que el día 2, fecha en la que está citado para declarar, llegue cuanto antes. En Moncloa confían en que su comparecencia aporte la claridad necesaria al caso y sirva para despejar definitivamente las dudas sobre Zapatero.