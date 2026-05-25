El PP eleva la presión sobre el PNV para una moción de censura: "Solo las palabras no valen"

"No hemos renunciado nunca ni vamos a renunciar", zanja el Partido Popular sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. "Si el PNV cree que todo esto es irresponsable, debe asumir que sostener esta situación es irresponsable", ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha añadido que "las palabras solo no valen".

El PP opta, de momento, por la cautela recordando que, de haberla presentado hace un año, ahora no podrían volver a registrarla ya que hay un límite de una moción de censura por período de sesiones. Sémper ha reprochado a Aitor Esteban su negativa a apoyar que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, después de instar a Sánchez a adelantar elecciones este año. "Los socios deben decidir si se siguen manchando", ha dicho.

Preguntado en varias ocasiones por la posibilidad de registrar la moción aunque no tengan votos suficientes, Sémper ha evitado "especular". "El foco no está en Génova, está en Moncloa", ha dicho, señalando también a los socios, sobre los que ha intentado elevar la presión, aunque ha admitido que de ellos "no se puede esperar nada". "No esperamos mucho de Junts o el PNV, que hasta ahora no han dicho nada o poco", ha dicho el portavoz del PP.

Sémper ha insistido en la promesa lanzada por Feijóo la semana pasada: "Haremos todo lo que esté en nuestra mano pensando en el interés de los españoles", sin aclarar si van a presentar la moción, si van a tomar la iniciativa para llamar a los socios o si están dispuestos a defenderla aunque no tengan votos suficientes para que prospere.

De esta forma, el PP se sacude la presión ejercida también por Vox, que, parafraseando al PSOE, ha dicho que "el que pueda hacer, que haga", por boca de su portavoz, José Antonio Fúster, después de la manifestación celebrada el domingo en Madrid, con una alta representación del partido de Abascal, incluido su líder, en la que se ha pedido la dimisión de Sánchez.