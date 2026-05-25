Extrabajadores de la televisión de Pablo Iglesias denuncian abusos laborales sistemáticos

"Yo al principio empecé sustituyendo a Xavi en Canal Red porque una vez se quedó ciego por el estrés. De hecho, ha desarrollado un problema de migrañas por eso. Es la tercera persona que conozco que ha tenido que ir al hospital durante su jornada laboral en Canal Red".

La frase sobre las entrañas laborales del universo mediático y político de Pablo Iglesias aparece en el tráiler de Romper el bloque, la serie documental de 3 capítulos que presentará este 27 de mayo la productora Mu Producións. El testimonio es uno más de los muchos que denuncian los extrabajadores de Canal Red, La Tuerka, La Última Hora y Podemos: estrés, jornadas interminables, persecuciones internas y una montaña de horas extra sin pagar.

Comenzó como una investigación sobre el caso de Sergio Gregori. Ha acabado destapando un aluvión de testimonios de trabajadores y ex-trabajadores de Canal Red, LÚH!, La Tuerka y Podemos.#RomperElBloque — 27 de mayo

Una serie documental de @iagoprada https://t.co/zJsbkRCAfD pic.twitter.com/UPL8l11NNi — Mu Producións (@ProducionsMu) May 25, 2026

La ironía es difícil de superar. Durante años, Pablo Iglesias y sus medios han convertido a empresarios como Juan Roig en objetivo habitual de sus discursos sobre explotación laboral, precariedad y abuso empresarial. Pero ahora son antiguos trabajadores de sus propios proyectos quienes denuncian prácticas abusivas o incluso que "vulneran los derechos fundamentales".

"Te obligan a hacer un programa sobre los empresarios que no pagan las horas extra cuando a ti te deben un millón de horas extra", denuncia esa misma extrabajadora. Una acusación que golpea, una vez más, el relato moral con el que Iglesias y su entorno llevan años construyendo su imagen pública.

La serie documental nace a raíz del caso de Sergio Gregori, cofundador de Canal Red junto a Pablo Iglesias, que terminó demandando al canal por acoso laboral tras abandonar el proyecto. Pero, según explica la propia productora, aquello acabó siendo solo la punta del iceberg. "Comenzó como una investigación sobre el caso de Sergio Gregori. Ha acabado destapando un aluvión de testimonios de trabajadores y extrabajadores de Canal Red, LÚH!, La Tuerka y Podemos", anunció Mu Producións en redes sociales junto al lanzamiento del tráiler.

El documental, dirigido por Iago Prada, recoge testimonios de más de una docena de trabajadores y habla de "violencia, represalia sindical, discriminación, hospitalizaciones, mobbing y persecución ideológica" dentro de organizaciones nacidas, precisamente, bajo el discurso de defender a los trabajadores frente a los abusos empresariales.

Mu Producións ha facilitado a los medios nueve sentencias relacionadas con esos conflictos laborales. En esa línea, Fran Suárez, representante de trabajadores de Podemos durante el ERE, asegura en el documental: "Mientras voy llevando las demandas me voy dando cuenta de que hay un montón de jurisprudencia, de sentencias, que declaran que Podemos vulnera derechos fundamentales".

Según la documentación difundida por la productora, muchos de los conflictos acabaron resolviéndose mediante acuerdos extrajudiciales y compensaciones económicas "por encima de los 100.000 euros a una sola persona". También aseguran que existen "despidos declarados nulos al demostrarse que se producían por persecución ideológica, de represalia sindical, venganza por quejas o demandas previas (propias o de parejas), reclamar derechos e, incluso, por ser mujer".

Y ojo, porque "los accidentes laborales con hospitalización y hasta muerte, las incapacidades permanentes, los intentos de suicidio por el acoso sufrido son un currículum que evidencia una serie de abusos sistemáticos durante años", señala la productora.