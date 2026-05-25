El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado este lunes a Pedro Sánchez un adelanto electoral y ha defendido que España debería acudir a las urnas antes de 2027, en plena crisis política derivada de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Durante un encuentro organizado en Valencia por la Asociación Valenciana de Empresarios, González ha asegurado que es la primera vez que plantea públicamente la necesidad de una convocatoria anticipada de elecciones. "Debería haber elecciones este año", ha afirmado el exlíder socialista, que ha justificado su posición por el deterioro político y reputacional que atraviesa el PSOE tras las últimas revelaciones judiciales.

Pese a reclamar el adelanto electoral, González ha descartado apoyar una moción de censura contra el Ejecutivo. En su opinión, una iniciativa de ese tipo desviaría el foco político y mediático. "Si yo fuera el PP no haría una moción de censura, porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción", ha señalado, en referencia a la investigación judicial que afecta a Zapatero.

El exdirigente socialista ha vinculado además al expresidente Zapatero con la actual dirección del partido y con la estrategia política de Sánchez. "Pasó a ponerse al servicio de Sánchez, ha sido su hombre en las negociaciones con Puigdemont", ha sostenido González, quien ha vuelto a marcar distancias con las posiciones políticas mantenidas por Zapatero en los últimos años. "Ni en las nacionales, ni en las concesiones a Bildu", ha añadido.

En este sentido, González ha admitido que la situación está teniendo un fuerte impacto dentro y fuera del partido. "Nos afecta como país, como partido y nos afecta como personas", ha afirmado. También ha reconocido sentirse "abrumado" por las informaciones conocidas en torno a la investigación y ha explicado que ha decidido dejar de leer los informes de la UDEF después de que el último auto judicial le "impresionara mucho".

Críticas al liderazgo de Sánchez

Aun así, ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero y ha asegurado no verle "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que describen los informes policiales. "Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es una sociedad offshore no lo veo", ha ironizado. No obstante, sí ha considerado posible que el expresidente se haya dejado "arrastrar por Maduro o por Delcy Rodríguez, que le llama 'Principito'".

El expresidente del Gobierno también ha respaldado la actuación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa, cuya labor ha calificado de "extraordinariamente garantista". Como ejemplo, ha destacado que el magistrado ordenara únicamente el registro del despacho de Zapatero y no el de su domicilio particular.

En otro momento de su intervención, González ha lanzado además un mensaje dirigido al liderazgo de Sánchez dentro del PSOE. "Deberíamos tener respeto a la infantería, que diría Page", ha señalado en alusión al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El ex secretario general del PSOE ha raíces reivindicado además un modelo de liderazgo "no mercenario", basado –según ha explicado– en actuar "en beneficio de los demás y no en beneficio propio".