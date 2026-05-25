Ferraz blinda a Begoña Gómez y denuncia una "persecución" tras el informe de la UCO

El PSOE ha vuelto a activar el manual de resistencia política tras conocerse el último informe de la UCO sobre Begoña Gómez. El partido niega de forma tajante cualquier irregularidad atribuida a la mujer del presidente del Gobierno. En redes sociales, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha querido reafirmar que Gómez es "inocente" y que "la verdad se abrirá paso".

Begoña Gómez es inocente. Y al Gobierno se llega con votos, no con atajos. La verdad se abrirá paso. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 25, 2026

Desde Ferraz insisten en que "no hay irregularidad en la gestión de la cátedra", "no hay enriquecimiento ilícito" y "no hay movimientos sospechosos" en las cuentas de la esposa del presidente. Un argumentario calcado al que el sanchismo lleva dos años repitiendo cada vez que aparece una nueva revelación incómoda contra la mujer del presidente Sánchez.

No hay irregularidad en la gestión de la cátedra. No hay enriquecimiento ilícito. No hay movimientos sospechosos en sus cuentas. Lo que hay es una persona honesta a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno. Dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto… — PSOE (@PSOE) May 25, 2026

Incluso hay quienes ironizan sobre la investigación a Begoña Gómez, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, que cierra filas con el entorno de Sánchez.

17.000€ en 2 años. Repito. 17.000€ en 2 años. Vuelvo a repetir. 17.000€ en 2 años. La facturación de Begoña Gómez. Y me callo porque si digo lo que pienso… https://t.co/TfBu1wW21I — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 25, 2026

Los socialistas sostienen que todo responde a una campaña de "persecución y acoso" contra una "persona honesta", víctima —a su juicio— de ataques dirigidos realmente contra el Gobierno. El mensaje oficial busca convertir cualquier investigación judicial que salpique al Gobierno, al PSOE o al entorno íntimo del presidente Sánchez en una especie de conspiración política. Una táctica que Moncloa ha convertido en habitual desde que comenzaron a conocerse las informaciones sobre corrupción que salpican también a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.

El desgaste político sigue creciendo. Mientras el PSOE insiste en que "la verdad se abrirá paso", la presión sobre Sánchez no deja de intensificarse. La UCO concluye que la cátedra de Begoña Gómez se creó conforme a la normativa, pero señala que el software "llegó a mantener una actividad comercial", al detectar "adjudicaciones premeditadas" y realizadas "sin cumplir la normativa" de la UCM.