Gonzalo Miró usa TVE para atacar el informe de la UDEF sobre Zapatero: "¿Quién lo ha hecho?, ¿Mortadelo y Filemón?"

El presentador de televisión Gonzalo Miró ha dicho en el programa 'Directo al grano' de Televisión Española que el informe de la UDEF que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero como implicado en la trama de corrupción que azota al Gobierno de Pedro Sánchez, lo podrían haber realizado "Mortadelo y Filemón o Torrente".
Y es que la maquinaria mediática del sanchismo ha vuelto a usar Televisión Española para salir al rescate de una situación cada vez más insostenible. Si horas antes Javier Ruiz coqueteaba con la hipótesis inverosímil de que el 10 k 'done' podría ser una carrera de 10 kilómetros y no un pago de 10.000 euros, Miró ha optado por desacreditar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que señala que el pago de 500.000 euros a través del cual Zapatero canceló la hipoteca su casa de Aravaca podría haber procedido de mordidas.
💥Gonzalo Miró sobre la investigación secreta a Zapatero:
➡"¿Quién ha hecho este informe Mortadelo y Filemón, Torrente o alguien que tiene maldad?", señala en #DirectoAlGrano25M. pic.twitter.com/F2txTiGHbk— directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) May 25, 2026
"Ese informe, ¿quién lo ha hecho?, ¿Mortadelo y Filemón?, ¿Torrente? O alguien que tiene maldad", ha dicho Miró durante el programa 'Directo al grano'.
Una vez más, la televisión pública demuestra que el objetivo es salvar a Zapatero. La consigna parece pasar por reducir las implicaciones de un caso que del que no dejan de surgir indicios o, directamente, atacar a la unidad que se encarga de investigar el caso.
Con todo, Gonzalo Miró persigue transmitir el mensaje de que la Policía ha investigado a Zapatero y a su mujer, Sonsoles Espinosa, "por vender una casa". Cuando, en realidad, el informe de la UDEF lo que señala es que el dinero que abonaron para cancelar la hipoteca podría haber salido del cobro de las mordidas que se habría llevado el ex presidente del Gobierno.
Esta tergiversación del trabajo de la Policía Nacional sigue en la línea del dispositivo que se ha puesto en marcha para opacar un rastro que se hace cada vez más evidente y cuyos indicios parecen que no tardarán en convertirse en pruebas.