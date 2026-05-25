Javier Ruiz ataca a la UDEF: sugiere que el '10k done' podría ser una carrera de 10 kilómetros

El periodista Javier Ruiz ha dedicado parte de su programa en RTVE a analizar el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y cuestionó la interpretación realizada por los investigadores sobre varios mensajes incorporados a la causa judicial. Entre ellos figura la expresión "10k done", que la Policía relaciona con un pago de 10.000 euros.

Durante su intervención, Javier Ruiz, en Mañaneros, ha defendido que el contenido del mensaje no permite concluir de manera definitiva que se trate de una transferencia económica por esa cantidad. El presentador de Televisión Española ha dicho que el informe policial "asume" esa interpretación y ha planteado que podrían existir otras lecturas posibles del texto, como una carrera de 10 kilómetros. "Se asume que no es una carrera de 10 kilómetros", ha apuntado.

🚨 Javier Ruiz, intenta desprestigiar a la Policía porque en su informe aseguran que se pagaron 10.000€ de mordida. Según el presentador "se asume que 10K no es una carrera de 10 kilómetros" Es insoportable el nivel de manipulación pic.twitter.com/gFZ3r309bo — JaviZone 🚀 (@JavierSanz) May 25, 2026

La documentación que ha analizado la UDEF forma parte de la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra aprobado durante la pandemia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una investigación que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero.

Contra la UDEF

Según el informe policial incorporado a la causa, la expresión "10k done" aparece en conversaciones relacionadas con gestiones atribuidas al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Para los investigadores, el uso de "10k" hace referencia a 10.000 euros, interpretación habitual en ámbitos económicos y financieros donde la letra K equivale a mil unidades. La UDEF considera que el contexto de los mensajes refuerza la hipótesis de que se trataba de un pago vinculado a las gestiones realizadas alrededor del rescate de Plus Ultra.

Durante el programa emitido en Televisión Española (TVE), Javier Ruiz ha cuestionado el alcance probatorio de esa conclusión y ha vuelto a salir en defensa de los intereses de Pedro Sánchez. Su argumento se basa en apuntar que el informe contiene interpretaciones que no están plenamente acreditadas. Uno de los gráficos que mostraba en pantalla incluía la frase: "De indicios a conclusiones sin evidencia probatoria".