José Luis Rodríguez Zapatero acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional dentro de una investigación por blanqueo de capitales centrada en el rescate de Plus Ultra. La línea de investigación vincula al expresidente socialista del Gobierno con la trama por medio de Julito Martínez Martínez, persona ligada a la aerolínea con el fin de lograr el rescate que, efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la empresa en plena pandemia y con 53 millones de euros. Pero a partir de ahí comienza todo un entramado que abarca desde intereses en Suiza y Francia, hasta un banco panameño, un clan venezolano y sociedades instrumentales en isla Mauricio. Todo muy socialista.

El primer eslabón de este entramado es el que conecta directamente con Zapatero. Se trata de la firma Análisis Relevante, bajo titularidad de Julito, que ha pagado 458.000 euros a Zapatero y 198.000 euros a las hijas del expresidente socialista. Pero la ruta societaria analizada por la UDEF va mucho más allá e incluye otras ocho sociedades adicionales creadas, casualmente, en poco más de dos meses desde la aprobación del rescate a Plus Ultra. Ahí aparecen nombres como Rentas Litoral —más tarde denominada Voli Analítica—, Affita, Rentas Emeritenses, Fez Asesores, Mérida Capital, Zenzap, Agropecuaria Lucena y Zenebtimar.

Pero eso es solo el entramado español de un tablero mucho más amplio. La investigación parte de las fiscalías de Suiza y Francia por el rastro del dinero en esos países. Y tiene su epicentro en Venezuela por el evidente motivo de que la aerolínea estaba controlada por empresarios ligados al régimen chavista.

En España fueron detenidos inicialmente accionistas de Plus Ultra Líneas Aéreas como el español y presidente de la empresa Julio Martínez Sola, el empresario Julio Martínez Martínez y el consejero delegado venezolano de la aerolínea, Roberto Roselli. Los detenidos fueron inmediatamente puestos en libertad tras pasar a disposición judicial. Pero nadie dejó de mirar hacia los principales accionistas responsables de esos nombramientos societarios. Y es que los venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles tuvieron el control de Plus Ultra a través de dos sociedades —Snip Aviation y FlySpain— y con una acumulación total de capital del 56,8% de las acciones de la empresa.

Pero esa no fue la única ayuda económica que tuvieron. Los accionistas y la empresa tuvieron la colaboración del banco panameño Panacorp, lo que nos sitúa en el mismo país donde Víctor de Aldama aseguró que Zapatero había recibido un pago de diez millones de euros por mediar en el rescate de Plus Ultra.

Con esa estructura, Plus Ultra logró apoyo financiero y de capital hasta que, fruto del rescate español, modificó su estructura accionarial con el fin de obtener la ayuda de 53 millones de euros por parte del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI para evitar su quiebra y así devolver los préstamos otorgados por los venezolanos.

La Fiscalía de Ginebra, por su parte, sospecha del uso de ese entramado y hasta del rescate para introducir en el sistema económico legal fondos procedentes de ventas potencialmente ilegales de oro del Banco Central de Venezuela. Todo ello a través de una empresa en la isla Mauricio con el fin de ocultar sus actividades.

Todo un complejo entramado que, obviamente, no tiene pinta de haberse diseñado solo para una operación puntual.