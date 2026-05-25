José Luis Rodríguez Zapatero acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional dentro de una investigación por blanqueo de capitales centrada en el rescate de Plus Ultra. La línea de investigación vincula al expresidente socialista del Gobierno con la trama por medio de Julito Martínez Martínez, persona ligada a la aerolínea con el fin de lograr el rescate que, efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la empresa en plena pandemia y con 53 millones de euros. Pero a partir de ahí comienza todo un entramado que abarca desde intereses en Suiza y Francia, hasta un banco panameño, un clan venezolano y sociedades instrumentales en isla Mauricio. Todo muy socialista.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El primer eslabón de este entramado es el que conecta directamente con Zapatero. Se trata de la firma Análisis Relevante, bajo titularidad de Julito, que ha pagado 458.000 euros a Zapatero y 198.000 euros a las hijas del expresidente socialista. Pero la ruta societaria analizada por la UDEF va mucho más allá e incluye otras ocho sociedades adicionales creadas, casualmente, en poco más de dos meses desde la aprobación del rescate a Plus Ultra. Ahí aparecen nombres como Rentas Litoral —más tarde denominada Voli Analítica—, Affita, Rentas Emeritenses, Fez Asesores, Mérida Capital, Zenzap, Agropecuaria Lucena y Zenebtimar.

Pero eso es solo el entramado español de un tablero mucho más amplio. La investigación parte de las fiscalías de Suiza y Francia por el rastro del dinero en esos países. Y tiene su epicentro en Venezuela por el evidente motivo de que la aerolínea estaba controlada por empresarios ligados al régimen chavista.

En España fueron detenidos inicialmente accionistas de Plus Ultra Líneas Aéreas como el español y presidente de la empresa Julio Martínez Sola, el empresario Julio Martínez Martínez y el consejero delegado venezolano de la aerolínea, Roberto Roselli. Los detenidos fueron inmediatamente puestos en libertad tras pasar a disposición judicial. Pero nadie dejó de mirar hacia los principales accionistas responsables de esos nombramientos societarios. Y es que los venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles tuvieron el control de Plus Ultra a través de dos sociedades —Snip Aviation y FlySpain— y con una acumulación total de capital del 56,8% de las acciones de la empresa.

Pero esa no fue la única ayuda económica que tuvieron. Los accionistas y la empresa tuvieron la colaboración del banco panameño Panacorp, lo que nos sitúa en el mismo país donde Víctor de Aldama aseguró que Zapatero había recibido un pago de diez millones de euros por mediar en el rescate de Plus Ultra.

Con esa estructura, Plus Ultra logró apoyo financiero y de capital hasta que, fruto del rescate español, modificó su estructura accionarial con el fin de obtener la ayuda de 53 millones de euros por parte del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI para evitar su quiebra y así devolver los préstamos otorgados por los venezolanos.

La Fiscalía de Ginebra, por su parte, sospecha del uso de ese entramado y hasta del rescate para introducir en el sistema económico legal fondos procedentes de ventas potencialmente ilegales de oro del Banco Central de Venezuela. Todo ello a través de una empresa en la isla Mauricio con el fin de ocultar sus actividades.

Todo un complejo entramado que, obviamente, no tiene pinta de haberse diseñado solo para una operación puntual.