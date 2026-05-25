Luis María Pardo: "Estamos en puertas de la imputación del Partido Socialista"

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha intervenido este lunes como tertuliano en el programa La Noche de Cuesta, de esRadio, para analizar lo último de la investigación del caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El PSOE está en la lona. Esa es la realidad", ha arrancado Pardo, incluso antes de ser presentado en la mesa. Y es que, a su juicio, lo que está saliendo a la luz es solo una parte de un proceso mucho más amplio. "Con todo lo que hemos visto y lo que falta por salir. De lo del oro se lleva hablando durante mucho tiempo y también del tema del petróleo, pero yo creo que estamos a punto de que explote absolutamente todo", ha añadido.

"Estamos en puertas de la imputación del Partido Socialista. Yo soy de la opinión de que las investigaciones arrancan siempre con las relaciones con Venezuela, lo que pasa es que luego siempre hay un pulpo muy grande con tentáculos y todo se diversifica", ha considerado.

En otra línea, el presidente de Iustitia Europa se ha alegrado de que en España se haya "perdido el miedo a poder imputar a un expresidente del Gobierno por supuesta corrupción" y de que, a partir de ahora, "tengamos una autopista libre para que la sociedad española esté capacitada para comprender lo que se viene".

Seguidamente, Carlos Cuesta ha aludido también a la denuncia impulsada por Iustitia Europa sobre la utilización de fiscales en el marco de la causa del rescate de la aerolínea. A partir de ahí, Cuesta ha preguntado a Pardo por la posible existencia de una intromisión en la Fiscalía dentro del caso.

Según ha respondido Pardo, la situación iría más allá de lo estrictamente delictivo y llegaría hasta "la decadencia absoluta y la corrupción moral".

A continuación, ha explicado que, al redactar ayer mismo la denuncia presentada por Iustitia Europa, le resultó difícil asimilar algunas de las informaciones incluidas en la investigación. "¿Qué quiere decir que la fiscal jefe es amiga? ¿Amiga de quién? ¿Amiga para qué? ¿Amiga por qué?", se ha preguntado.

Pardo ha insistido también en que el rescate de Plus Ultra habría sido archivado a petición de la Fiscalía y ha defendido la necesidad de que las instituciones competentes investiguen los hechos. En ese sentido, ha explicado que su organización ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, subrayando que, a su juicio, debe ser este órgano el que impulse las diligencias y, en su caso, las eleve a la Fiscalía General del Estado.

"Pero digo más, atención porque hay dos piezas abiertas y a mí no me extrañaría absolutamente nada que, como bien ha dicho Miguel Ángel, una de ellas pueda ser sobre esto y la otra tenga que ver con el Juzgado Central de Instrucción número 2 por el tema de la financiación irregular", ha concluido en esa parte de la tertulia de esRadio.