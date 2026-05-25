El asombro de César Antonio Molina por el entramado de Zapatero: "Lo consideraba tan incompetente..."

El exministro de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, César Antonio Molina, se ha mostrado este lunes sorprendido por la presunta capacidad del expresidente del Gobierno para organizar una supuesta trama de corrupción vinculada al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.
En unas declaraciones realizadas tanto en Telecinco como en la cadena COPE, Molina ha asegurado que siempre ha considerado a Zapatero una persona "bastante incapaz", por lo que le resulta difícil imaginar que pudiera "armar semejante estructura económica y sacar dinero".
🎧César Antonio Molina, exministro de Cultura con Zapatero:
"Pensaba que era una persona absolutamente incapaz de tener ideas claras más allá de tres o cuatro cosas y menos en cuestiones económicas"
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"Yo como lo consideraba tan incompetente, no me hubiera imaginado que hubiera sido capaz de armar toda esta estructura económica", ha afirmado en la COPE, donde ha añadido que le sorprende especialmente "cómo armó semejantes complicidades para la corrupción".
César Antonio Molina , ministro de Cultura con Zapatero: "lo consideraba tan incompetente que no le veía capaz de armar esta estructura" 😅 pic.twitter.com/Vi6ZAB5dIu— Dios (@diostuitero) May 25, 2026
Las críticas a la gestión de Zapatero
El exministro ha sostenido además que el entonces presidente del Gobierno mostraba una actitud de superioridad frente al exvicepresidente económico Pedro Solbes durante la crisis de 2008. "Era como si un mal alumno se quisiera imponer a un gran catedrático", ha sentenciado.
Molina ha sido todavía más duro al afirmar que Zapatero actuaba "como si hablara a través de una voz divina" y ha llegado a asegurar que el expresidente parecía creerse "nombrado por Dios".
Las declaraciones de Molina llegan después de que la Audiencia Nacional haya puesto el foco sobre la presunta implicación de Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que investiga el rescate de la aerolínea en 2021 con 53 millones de euros procedentes de fondos públicos.
Según el exministro, lo que más le impacta no es que "vuelva a aparecer la corrupción", sino la supuesta capacidad organizativa del expresidente para construir una red de apoyos y complicidades.