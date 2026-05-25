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Política

El asombro de César Antonio Molina por el entramado de Zapatero: "Lo consideraba tan incompetente..."

César Antonio Molina cuestiona la capacidad de Zapatero para organizar la presunta trama del caso Plus Ultra.

César Antonio Molina cuestiona la capacidad de Zapatero para organizar la presunta trama del caso Plus Ultra.
El exministro de Cultura César Antonio Molina. | Imagen TV

El exministro de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, César Antonio Molina, se ha mostrado este lunes sorprendido por la presunta capacidad del expresidente del Gobierno para organizar una supuesta trama de corrupción vinculada al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

En unas declaraciones realizadas tanto en Telecinco como en la cadena COPE, Molina ha asegurado que siempre ha considerado a Zapatero una persona "bastante incapaz", por lo que le resulta difícil imaginar que pudiera "armar semejante estructura económica y sacar dinero".

"Yo como lo consideraba tan incompetente, no me hubiera imaginado que hubiera sido capaz de armar toda esta estructura económica", ha afirmado en la COPE, donde ha añadido que le sorprende especialmente "cómo armó semejantes complicidades para la corrupción".

Las críticas a la gestión de Zapatero

El exministro ha sostenido además que el entonces presidente del Gobierno mostraba una actitud de superioridad frente al exvicepresidente económico Pedro Solbes durante la crisis de 2008. "Era como si un mal alumno se quisiera imponer a un gran catedrático", ha sentenciado.

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Molina ha sido todavía más duro al afirmar que Zapatero actuaba "como si hablara a través de una voz divina" y ha llegado a asegurar que el expresidente parecía creerse "nombrado por Dios".

Las declaraciones de Molina llegan después de que la Audiencia Nacional haya puesto el foco sobre la presunta implicación de Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que investiga el rescate de la aerolínea en 2021 con 53 millones de euros procedentes de fondos públicos.

Según el exministro, lo que más le impacta no es que "vuelva a aparecer la corrupción", sino la supuesta capacidad organizativa del expresidente para construir una red de apoyos y complicidades.

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