Zapatero y la hemeroteca: "Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero proclamaba en octubre de 2021, durante el 40 Congreso del PSOE, una de sus frases más célebres sobre la identidad de ser socialista: "Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

Cinco años después, aquellas palabras persiguen al PSOE más que nunca después de que se haya conocido que la UDEF localizó en una caja fuerte numerosas joyas y relojes de Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en sus despachos la pasada semana tras su imputación por el caso Plus Ultra.

Según el acta de registro, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Policía encontró collares con piedras azules, verdes y rojas, pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes y varios relojes. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, aseguró a los agentes que parte de las piezas pertenecían a la "herencia de Sonsoles" —la mujer de Zapatero— y que otras eran "regalos de viajes".

Entre las joyas descritas en el informe policial destaca "un collar de color plateado con 13 piedras de color azul" que, según el joyero Víctor Soto, podría alcanzar un valor superior a los 100.000 euros dependiendo de la pureza y calidad de las piedras. Otros expertos consultados apuntan además a que varias de las piezas intervenidas corresponden a alta joyería y sitúan el valor total del conjunto en cifras cercanas al millón de euros.

La caja fuerte también contenía relojes de marcas como Longines, Certina o Pierre Balmain, además de una réplica de Franck Muller. Los especialistas consultados coinciden en que no se trata de joyería convencional ni de piezas de uso diario, sino de artículos de gran valor y manufactura.