La sesión de control al Gobierno en el Senado ha estado marcada por las revelaciones recogidas en el sumario del caso Plus Ultra, especialmente el alijo de joyas incautadas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Una imagen demoledora que ha forzado a los ministros a abandonar su estrategia de defender al expresidente. Del "confío en Zapatero" han pasado ahora a decir que "hay que dejar actuar a la Justicia".

Es el caso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que preguntada por la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que le preguntaba si el PSOE va a suspender de militancia a Zapatero. "Este el tiempo de la Justicia, es ahora cuando se tiene que investigar e instruir", decía, reprochándole al PP haber "condenado" ya al expresidente, pero evitando en todo momento dar la cara por él.

No ocurrió lo mismo hace apenas una semana, cuando en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, cuando dijo varias veces "confiar" en Zapatero. Ahora, sin embargo, ha pedido dejar trabajar a la Fiscalía, los jueces y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ironizando con la Kitchen del PP. La portavoz del PP le afeaba su cambio de actitud, recordando que Bolaños, hoy, "ni ha mencionado a Zapatero". "Así actuaba el marajá de Ferraz", criticaba.

Se trata de un nuevo viraje, después de que tuvieran que rectificar ya la semana pasada en apenas 24 horas, pasando de denunciar supuesto lawfare a admitir que el auto es "sólido". Las fotografías de las joyas les han obligado a rebajar la defensa del presidente, por el que hace apenas unos días daban la cara, tal y como exigió Pedro Sánchez en un chat interno del PSOE.